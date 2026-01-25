Nova CNH: estado brasileiro é o primeiro a eliminar baliza da prova prática

Mudança substitui a manobra por estacionamento simples em via pública, além de alterar o sistema de pontuação

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O Mato Grosso do Sul saiu na frente e virou o primeiro estado do Brasil a retirar a baliza da prova prática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A mudança foi oficializada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e passa a valer a partir desta segunda-feira (26), com novas regras para quem vai fazer o exame de carro e de moto.

A principal novidade é justamente o fim da etapa mais temida por muitos candidatos. No lugar da baliza tradicional, que exige estacionar em um espaço delimitado, o teste vai cobrar um estacionamento lateral simples em via pública, sem a obrigação de encaixar o veículo entre dois carros.

A proposta é tornar a avaliação mais próxima das situações reais enfrentadas no dia a dia do trânsito.

A atualização está prevista na portaria Detran-MS “N” nº 202 e também muda o roteiro do exame prático para automóveis, que passa a seguir um percurso padronizado em todo o estado.

O novo modelo inclui seis conversões à esquerda, seis conversões à direita, três estacionamentos laterais simples, um trecho em linha reta com pelo menos 1.000 metros e dois retornos, com canteiro central quando houver.

Outra alteração importante está no sistema de pontuação. Antes, o candidato podia perder até três pontos durante o exame.

Com as novas regras, esse limite sobe para 10 pontos, permitindo uma margem de erro maior, mas mantendo a reprovação automática em condutas consideradas graves para a segurança no trânsito.

A nova tabela estabelece que falta leve vale 1 ponto, falta média vale 2, falta grave vale 4 e falta gravíssima vale 6 pontos.

As mudanças também atingem a CNH na categoria A, voltada para motociclistas. O obstáculo conhecido como “prancha”, que avaliava equilíbrio em baixa velocidade, deixa de ser obrigatório.

A partir de agora, o exame passa a priorizar a condução segura, o controle da moto e o cumprimento correto do percurso definido.

Além das atualizações na prova prática, o Detran-MS anunciou ainda a redução nos valores dos exames médico e psicológico exigidos para a habilitação, renovação ou mudança de categoria.

De acordo com o órgão, a expectativa é que o custo total para tirar a CNH no estado tenha uma queda de quase 50%.

