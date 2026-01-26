Bilionária com uma das maiores fortunas do Brasil tem mansão de R$ 2,8 bilhões que surpreende com 130 cômodos

Terreno ultrapassa 22 mil metros quadrados, enquanto a área construída soma mais de 11 mil metros quadrados — maior que a Casa Branca

Isabella Valverde - 26 de janeiro de 2026

Mansão cinematográfica fica em bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. (Foto: Divulgação)

Entrar no universo dos super-ricos brasileiros é também atravessar portões monumentais, jardins intermináveis e números que parecem irreais. No topo dessa elite está Vicky Safra, uma das mulheres mais ricas do país, cuja fortuna bilionária se reflete não apenas em cifras, mas também em um dos imóveis residenciais mais grandiosos do planeta.

Viúva do banqueiro Joseph Safra, fundador do Banco Safra, Vicky construiu sua trajetória ao lado do marido desde muito jovem. Casada ainda na adolescência, acompanhou de perto a consolidação de um império financeiro que atravessou continentes, começou no Oriente Médio e encontrou no Brasil o terreno ideal para crescer a partir da década de 1950.

Após a morte de Joseph, em 2020, coube a ela a administração do legado e a condução de uma das maiores heranças privadas do país.

Hoje, com patrimônio estimado em R$ 120,5 bilhões, Vicky Safra ocupa o segundo lugar entre os brasileiros mais ricos, segundo ranking da revista Forbes.

Além da gestão financeira, ela também lidera a fundação filantrópica da família, dedicada a projetos nas áreas de saúde, educação, artes e cultura.

Mas é no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, que a dimensão dessa riqueza se materializa de forma quase cinematográfica. A chamada Mansão Safra figura entre as maiores residências do mundo e chama atenção não apenas pelo luxo, mas pela escala.

O terreno ultrapassa 22 mil metros quadrados, enquanto a área construída soma mais de 11 mil metros quadrados — maior que a Casa Branca e com o dobro do tamanho do Palácio da Alvorada.

Erguida nos anos 1990, a residência possui cinco andares, sendo três subterrâneos, e impressiona com seus mais de 130 cômodos conectados por nove elevadores. Avaliada inicialmente em valores modestos para o padrão atual, a mansão teve seu preço multiplicado ao longo das décadas e hoje é estimada em cerca de US$ 500 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

O projeto arquitetônico, inspirado no Palácio de Versalhes, é assinado pelo francês Alain Raynaud e mantém seus interiores envoltos em sigilo absoluto.

Comparações feitas por veículos internacionais já colocaram a residência no mesmo patamar de palácios da antiga nobreza europeia. Piscina olímpica, heliporto, suítes familiares, sistema de segurança reforçado e um consumo de energia equivalente ao de uma pequena cidade fazem parte da estrutura.

Mesmo após disputas judiciais relacionadas à herança, encerradas em 2024, a mansão segue como um símbolo do poder financeiro e da grandiosidade do legado construído pela família Safra — e administrado hoje por uma das mulheres mais influentes do país.

