Bilionários estão comprando terrenos em locais isolados para construir bunkers para o fim do mundo

Pedro Ribeiro - 14 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/SAFE)

Bilionários estão se movimentando de um jeito que tem chamado atenção no mercado imobiliário internacional.

A busca intensa por terrenos isolados revela um novo comportamento: transformar possíveis cenários de crise global em estruturas subterrâneas dignas de hotéis de luxo.

E, enquanto muitos veem apenas precaução, outros enxergam um sinal claro de como o medo de conflitos, desastres climáticos e instabilidades está moldando o estilo de vida dos mais ricos.

A tendência ganhou força nos últimos anos.

Não se trata apenas de sobrevivência, mas de criar uma experiência confortável e até sofisticada em meio ao caos — algo que transforma a ideia de bunker em um verdadeiro refúgio cinco estrelas.

Bunkers que mais parecem resorts secretos

Esqueça a imagem tradicional de abrigos frios e apertados.

O novo padrão pensado para bilionários inclui spas completos, refeições assinadas por chefs, ambientes climatizados, iluminação especial e até telas panorâmicas que simulam paisagens naturais.

Ou seja, mesmo debaixo da terra, o objetivo é manter uma sensação de normalidade — ou até de luxo extremo.

Esse conceito surgiu para atender uma preocupação crescente com guerras, crises sociais e efeitos das mudanças climáticas.

Assim, o que antes era apenas uma construção de proteção, agora virou um produto de alto padrão que une segurança máxima e conforto absoluto.

Exemplos que chamaram atenção

Mark Zuckerberg, da Meta, foi um dos primeiros a ganhar manchetes ao anunciar um complexo gigantesco no Havaí com infraestrutura para situações de emergência.

Jeff Bezos também tem investido em espaços parecidos, reforçando que essa não é uma moda passageira, mas um movimento real entre os grandes nomes da tecnologia e dos negócios.

E o setor está crescendo rápido. A empresa americana Safe lançou recentemente o projeto Aerie, com a proposta de criar mais de mil bunkers subterrâneos em diversas partes do mundo.

Cada instalação funciona como um clube ultrassecreto, acessível apenas por convite.

Quanto custa um bunker de luxo?

Os valores variam conforme o tamanho. Um espaço de 185 m² pode custar cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 10,8 milhões).

Já versões maiores chegam facilmente a 20 milhões de dólares — mais de R$ 108 milhões.

Em troca, os proprietários têm direito a alimentação, água, serviço médico ilimitado e total independência da rede elétrica, algo que torna essas estruturas resistentes até a pulsos eletromagnéticos.

Segurança extrema — e até “prisão interna”

A preocupação com conflitos internos dentro dos bunkers também foi prevista.

Por isso, cada unidade conta com uma espécie de “prisão interna”: uma suíte reforçada para isolar temporariamente qualquer pessoa que apresente comportamento inadequado.

A decisão sobre o uso desse espaço é do próprio cliente.

Além disso, os bunkers são classificados como SCIFs, ambientes com altíssimo nível de proteção contra vigilância eletrônica, semelhantes ao que é usado em instalações governamentais como a sala de crise da Casa Branca.

Por que a demanda está aumentando?

Segundo a própria Safe, o mundo vive um momento de instabilidade geopolítica e tecnológica que aumenta a sensação de vulnerabilidade.

A busca por privacidade total, autonomia e segurança extrema tem feito mais bilionários considerarem esse tipo de investimento.

E mesmo que poucas informações sejam divulgadas, a empresa admite estar de olho em países como o Brasil, onde cresce a preocupação com segurança em diversas camadas da sociedade.

Essa tendência, ao mesmo tempo curiosa e preocupante, mostra como a elite global está se preparando para um futuro incerto.

Enquanto isso, esses bunkers luxuosos continuam despertando interesse — mais pela extravagância do que pela necessidade real.

