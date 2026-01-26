Empresário morre após complicações de infecção rara em Anápolis

Ele estava internado desde domingo e chegou a passar por procedimento cirúrgico, mas a doença evoluiu rapidamente

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2026

Morreu na manhã desta segunda-feira (26) o empresário Achilles Elias Neto, aos 48 anos, em Anápolis.

Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) desde a manhã de domingo (25).

Inicialmente, Achilles deu entrada no Ânima Centro Hospitalar, mas, diante da gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Heana.

Na unidade estadual, foi atendido por uma equipe de cirurgia vascular e passou por amputação da perna esquerda.

A suspeita médica é de que Achilles tenha desenvolvido Síndrome de Fournier, uma infecção rara, agressiva e potencialmente fatal, conhecida pela rápida evolução clínica.

Achilles Elias Neto era proprietário da empresa Xbão, do segmento de produtos de limpeza, e descendente de família sírio-libanesa.

A morte gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas.

