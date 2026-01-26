UNESP abre 850 vagas em cursos gratuitos de especialização a distância

Oportunidade contempla áreas estratégicas como saúde e educação, com seleção simplificada e aulas online

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Profissionais que desejam ampliar a formação acadêmica sem custos acabam de ganhar uma grande oportunidade. A Universidade Estadual Paulista (UNESP) anunciou a abertura de 850 vagas para cursos de especialização gratuitos, oferecidos integralmente na modalidade a distância, com início previsto para o primeiro semestre de 2026.

A iniciativa integra o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e é coordenada pela área responsável pelo desenvolvimento profissional e práticas pedagógicas da instituição.

O objetivo é qualificar profissionais que atuam em setores considerados essenciais, como saúde pública e educação básica, ampliando o acesso à pós-graduação de qualidade.

As especializações serão realizadas no formato EaD, combinando atividades ao vivo, por meio de webconferências, com conteúdos assíncronos disponíveis em ambiente virtual de aprendizagem. Ao todo, são cinco cursos distribuídos entre diferentes áreas do conhecimento, com vagas destinadas a candidatos de diversas regiões do país.

Entre as opções oferecidas estão os cursos de Gestão em Saúde, Educação de Jovens e Adultos, Gestão Escolar, Educação em Direitos Humanos e Educação para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

O curso de Gestão em Saúde concentra o maior número de vagas, com abrangência nacional, enquanto as formações na área educacional contemplam, principalmente, profissionais vinculados à rede pública.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter graduação completa e atender aos critérios específicos de cada curso, como atuação ou interesse profissional na área escolhida. A seleção será feita exclusivamente por análise documental, sem aplicação de provas, o que torna o processo mais acessível.

As inscrições devem ser realizadas no sistema online da UNESP até o dia 6 de fevereiro de 2026, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 20.

A classificação dos candidatos levará em conta a pontuação obtida a partir de títulos acadêmicos e experiência profissional comprovada. Parte das vagas é reservada para ações afirmativas, incluindo pessoas negras, com deficiência, quilombolas e pessoas trans.

Com ensino gratuito, flexibilidade do formato remoto e chancela de uma das universidades mais respeitadas do país, os cursos representam uma chance significativa para quem busca qualificação profissional e avanço na carreira.

