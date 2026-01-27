Bolo de chocolate fácil e rápido: receita fofinha pra hora do lanche
Com ingredientes simples, esse bolo de chocolate fica macio, úmido e perfeito para comer ainda morno no lanche da tarde
Sabe aquele momento em que bate a vontade de um doce, mas a preguiça de fazer algo demorado fala mais alto? A boa notícia é que dá, sim, para preparar um bolo de chocolate fácil e rápido, com ingredientes que quase sempre já estão na cozinha — e o melhor: fica pronto a tempo do café passar.
A receita abaixo é ideal para o lanche da tarde, rende bem, fica fofinha e com sabor intenso de chocolate. E ainda tem uma cobertura opcional simples, daquelas que derretem por cima e deixam tudo com cara de “bolo de vitrine”.
Ingredientes do bolo
– 2 ovos;
– 1 xícara de açúcar;
– 1/2 xícara de óleo;
– 1 xícara de leite (pode ser morno);
– 1 xícara de chocolate em pó (ou cacau 50% + um pouco mais de açúcar);
– 2 xícaras de farinha de trigo;
– 1 colher (sopa) de fermento em pó;
– 1 pitada de sal.
Como fazer
1 – Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma média com manteiga e chocolate em pó (ou farinha).
2 – Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até ficar mais claro.
3 – Adicione o óleo e o leite e misture bem.
4 – Acrescente o chocolate em pó e mexa até ficar uniforme.
5 – Coloque a farinha aos poucos, misturando até a massa ficar lisa.
6 – Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente só para incorporar.
Leve ao forno por cerca de 30 a 40 minutos (faça o teste do palito).
Espere amornar, desenforme e sirva.
Cobertura rápida (opcional, mas maravilhosa)
– 1/2 caixa de leite condensado
– 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
– 1 colher (sopa) de manteiga
– 3 a 5 colheres (sopa) de leite (para ajustar)
Modo de preparo: leve tudo ao fogo baixo, mexendo até engrossar levemente. A ideia é ficar mais “molinha”, perfeita para espalhar e escorrer no bolo.
Dicas para ficar ainda melhor
– Quer um bolo mais molhadinho? Use leite morno e não asse demais.
– Se tiver em casa, jogue gotas de chocolate ou pedacinhos de barra na massa.
– Para um lanche completo, combine com café passado na hora ou um copo de leite gelado.
Com isso, você garante um bolo de chocolate simples, rápido e com cara de feito com calma — perfeito para matar a vontade sem complicação.
