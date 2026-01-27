Bolo de chocolate fácil e rápido: receita fofinha pra hora do lanche

Com ingredientes simples, esse bolo de chocolate fica macio, úmido e perfeito para comer ainda morno no lanche da tarde

Isabella Valverde - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Sabe aquele momento em que bate a vontade de um doce, mas a preguiça de fazer algo demorado fala mais alto? A boa notícia é que dá, sim, para preparar um bolo de chocolate fácil e rápido, com ingredientes que quase sempre já estão na cozinha — e o melhor: fica pronto a tempo do café passar.

A receita abaixo é ideal para o lanche da tarde, rende bem, fica fofinha e com sabor intenso de chocolate. E ainda tem uma cobertura opcional simples, daquelas que derretem por cima e deixam tudo com cara de “bolo de vitrine”.

Ingredientes do bolo

– 2 ovos;

– 1 xícara de açúcar;

– 1/2 xícara de óleo;

– 1 xícara de leite (pode ser morno);

– 1 xícara de chocolate em pó (ou cacau 50% + um pouco mais de açúcar);

– 2 xícaras de farinha de trigo;

– 1 colher (sopa) de fermento em pó;

– 1 pitada de sal.

Como fazer

1 – Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma média com manteiga e chocolate em pó (ou farinha).

2 – Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até ficar mais claro.

3 – Adicione o óleo e o leite e misture bem.

4 – Acrescente o chocolate em pó e mexa até ficar uniforme.

5 – Coloque a farinha aos poucos, misturando até a massa ficar lisa.

6 – Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente só para incorporar.

Leve ao forno por cerca de 30 a 40 minutos (faça o teste do palito).

Espere amornar, desenforme e sirva.

Cobertura rápida (opcional, mas maravilhosa)

– 1/2 caixa de leite condensado

– 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

– 1 colher (sopa) de manteiga

– 3 a 5 colheres (sopa) de leite (para ajustar)

Modo de preparo: leve tudo ao fogo baixo, mexendo até engrossar levemente. A ideia é ficar mais “molinha”, perfeita para espalhar e escorrer no bolo.

Dicas para ficar ainda melhor

– Quer um bolo mais molhadinho? Use leite morno e não asse demais.

– Se tiver em casa, jogue gotas de chocolate ou pedacinhos de barra na massa.

– Para um lanche completo, combine com café passado na hora ou um copo de leite gelado.

Com isso, você garante um bolo de chocolate simples, rápido e com cara de feito com calma — perfeito para matar a vontade sem complicação.

