Disco de carne irresistível: receita para o lanche da tarde pronta em minutos
Feito com pão amanhecido e carne temperada, ele é crocante por fora e macio por dentro, ideal para servir em família
Crocante por fora, molhadinho por dentro e com cara de receita caseira, o disco de carne é uma opção prática e econômica para o lanche da tarde.
A preparação aproveita pão amanhecido e transforma ingredientes simples em um salgado saboroso, perfeito para servir em família.
A receita foi compartilhada pelo perfil Coisas de Nany (@coisasdenany), nas redes sociais, e tem chamado atenção pela simplicidade do preparo e pelo resultado final: um disco dourado, sequinho e bem recheado.
O preparo é rápido: o pão é hidratado, bem espremido e misturado à carne moída temperada. Depois, basta modelar, empanar e fritar em óleo quente por imersão.
O resultado é um disco crocante por fora e macio por dentro.
Ingredientes
- 6 pães velhos (amanhecidos)
- 1 kg de carne moída (patinho, mas pode ser outra)
- Páprica defumada, tempero baiano e chimichurri
- Cebola picada
- Salsinha/cheiro-verde
- Pimenta-de-cheiro
Para empanar
- 4 ovos
- Cerca de 250 g de farinha de mandioca fina (pode ser farinha de rosca)
Modo de preparo
- Molhe os pães com água até ficarem macios.
- Esprema bem para retirar o excesso de água.
- Tempere a carne, com cebola, cheiro-verde e pimenta-de-cheiro.
- Misture o pão à carne até formar uma massa uniforme.
- Faça bolinhas e achate formando discos.
- Passe no ovo e depois na farinha, apertando bem.
- Frite por imersão em óleo quente, em fogo médio, por cerca de 8 minutos, de 4 em 4.
- Retire e escorra em papel-toalha.
Dica
A fritura deve ser feita em óleo quente e fogo médio para garantir que o disco fique bem cozido por dentro e crocante por fora.
