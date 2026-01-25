Disco de carne irresistível: receita para o lanche da tarde pronta em minutos

Feito com pão amanhecido e carne temperada, ele é crocante por fora e macio por dentro, ideal para servir em família

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/captura de tela/instagram)

Crocante por fora, molhadinho por dentro e com cara de receita caseira, o disco de carne é uma opção prática e econômica para o lanche da tarde.

A preparação aproveita pão amanhecido e transforma ingredientes simples em um salgado saboroso, perfeito para servir em família.

A receita foi compartilhada pelo perfil Coisas de Nany (@coisasdenany), nas redes sociais, e tem chamado atenção pela simplicidade do preparo e pelo resultado final: um disco dourado, sequinho e bem recheado.

O preparo é rápido: o pão é hidratado, bem espremido e misturado à carne moída temperada. Depois, basta modelar, empanar e fritar em óleo quente por imersão.

O resultado é um disco crocante por fora e macio por dentro.

Ingredientes

6 pães velhos (amanhecidos)

1 kg de carne moída (patinho, mas pode ser outra)

Páprica defumada, tempero baiano e chimichurri

Cebola picada

Salsinha/cheiro-verde

Pimenta-de-cheiro

Para empanar

4 ovos

Cerca de 250 g de farinha de mandioca fina (pode ser farinha de rosca)

Modo de preparo

Molhe os pães com água até ficarem macios. Esprema bem para retirar o excesso de água. Tempere a carne, com cebola, cheiro-verde e pimenta-de-cheiro. Misture o pão à carne até formar uma massa uniforme. Faça bolinhas e achate formando discos. Passe no ovo e depois na farinha, apertando bem. Frite por imersão em óleo quente, em fogo médio, por cerca de 8 minutos, de 4 em 4. Retire e escorra em papel-toalha.

Dica

A fritura deve ser feita em óleo quente e fogo médio para garantir que o disco fique bem cozido por dentro e crocante por fora.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Nany (@coisasdenany)



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!