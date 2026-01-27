Contracheque de janeiro liberado: veja quem vai receber acréscimo de R$ 103 no pagamento

Datas escalonadas organizam um repasse que movimenta a economia nacional

Magno Oliver - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento dos benefícios corrigidos pelo novo salário mínimo, que passou a vigorar neste mês. O reajuste representa um acréscimo de R$ 103 em relação ao valor anterior e já começa a ser percebido nos depósitos de janeiro.

O piso nacional foi atualizado de R$ 1.518 para R$ 1.621, uma alta de 6,79%, percentual que supera a inflação acumulada e garante ganho real aos beneficiários.

O aumento atinge diretamente aposentadorias, pensões, auxílios previdenciários e benefícios assistenciais vinculados ao salário mínimo, alcançando cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país.

Os primeiros a receber o novo valor são os mais de 28 milhões de segurados do INSS que ganham até um salário mínimo.

Os pagamentos começaram em 26 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro, obedecendo ao calendário escalonado definido pelo número final do cartão do benefício, antes do dígito verificador. A estratégia evita sobrecarga nos sistemas bancários.

Para os cerca de 12 milhões de beneficiários que recebem acima do piso nacional, o reajuste é menor. Nesse grupo, a correção aplicada é de 3,90%, índice correspondente à variação do INPC acumulado em 2025. Os depósitos ocorrem entre 2 e 6 de fevereiro, com liberação de dois finais de benefício por dia.

O novo valor do salário mínimo foi confirmado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e segue a regra válida até 2030.

O cálculo considera a inflação do ano anterior somada ao crescimento do Produto Interno Bruto de dois anos antes, respeitando um limite máximo de ganho real de 2,5%.

Além de impactar salários e benefícios previdenciários, o reajuste reflete também no abono salarial, no Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e em outros programas sociais.

Especialistas avaliam que a correção contribui para ampliar o poder de compra, estimular o consumo e fortalecer a circulação de recursos na economia logo no início do ano.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!