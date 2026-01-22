5 signos que antes de janeiro acabar vão viver um momento de virada

O alinhamento planetário do fim de janeiro traz reviravoltas decisivas para cinco signos do zodíaco; confira as previsões

Gustavo de Souza - 22 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Cottonbro Studio/Pexels)

Janeiro de 2026 está chegando ao fim, mas as energias astrológicas ainda guardam surpresas intensas para o fechamento deste ciclo. O movimento dos astros indica que o destino está prestes a bater à porta de quem menos espera nos próximos dias.

Este período de transição exige atenção redobrada aos sinais do universo e às oportunidades que surgem de forma repentina. A configuração celeste atual funciona como um acelerador de processos que estavam estagnados desde o início do ano.

Para cinco grupos específicos do zodíaco, a última semana do mês não será apenas comum, mas um divisor de águas. Prepare-se para redirecionar sua bússola emocional e profissional antes que o calendário mude para fevereiro.

O impacto dos astros na reta final do mês

O céu da reta final de janeiro reserva configurações potentes que forçam o encerramento de ciclos desgastados. O Sol em Aquário ilumina novas perspectivas e exige coragem para romper com o que não faz mais sentido.

Planetas lentos estão em posições estratégicas, forçando mudanças estruturais e abrindo caminhos para projetos inovadores. É o momento perfeito para quem busca renovação em áreas que pareciam bloqueadas pela burocracia ou pelo medo.

A energia de virada não será sutil, exigindo um olhar atento às coincidências que, na verdade, são avisos. Este fechamento é necessário para que o próximo mês comece com clareza total e sem pesos desnecessários.

Cinco signos sentirão esse chamado de forma mais direta e intensa através de eventos inesperados. Mantenha a mente aberta, pois a transformação pode chegar por meio de uma conversa casual ou de uma proposta inesperada.

Os escolhidos para a grande transformação

Aquário encabeça as previsões, vivendo o ápice de sua revolução solar com uma clareza mental surpreendente. Decisões tomadas agora terão um impacto profundo e duradouro nos próximos meses de sua jornada pessoal.

Leão sentirá a tensão oposta, o que resultará em uma mudança radical em suas parcerias e relacionamentos. O momento exige o desapego de velhos padrões de orgulho para permitir que uma nova conexão floresça com honestidade.

Touro será surpreendido por eventos inesperados na área financeira ou profissional, cortesia da influência direta de Urano. A estabilidade será testada, mas a virada promete lucros significativos para quem souber se adaptar com agilidade.

Escorpião passará por uma catarse interna, resolvendo pendências emocionais do passado que impediam seu progresso. Já Capricórnio colherá os frutos de sua persistência, recebendo uma notícia que altera completamente seus planos para o restante de 2026.

Como aproveitar a energia de renovação

Para lidar com essas viradas, é fundamental manter o equilíbrio emocional e não resistir ao fluxo natural dos acontecimentos. As mudanças rápidas podem assustar inicialmente, mas servem como catalisadores essenciais para o seu crescimento individual.

Tente não lutar contra o que está saindo da sua vida, pois a teimosia pode gerar desgastes desnecessários. Práticas de organização de metas e meditação ajudam a canalizar essa força transformadora de maneira produtiva.

O encerramento de janeiro é apenas o ponto de partida para um ano que promete ser um dos mais dinâmicos da década. Fique atento, pois as grandes oportunidades costumam se disfarçar de desafios no momento em que aparecem.

