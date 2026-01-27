Semana do Cinema 2026: consumidores podem aproveitar ingressos a R$ 10 em salas de todo o Brasil

As sessões antes das 17h custam R$ 10, enquanto aquelas que começam depois desse horário saem por R$ 12

Gustavo de Souza - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Se você anda evitando o cinema porque o ingresso virou “luxo”, uma semana específica pode mudar essa conta de uma maneira bem simples: com preço tabelado.

A Semana do Cinema 2026 já tem data e chega com a promessa de colocar mais gente nas salas com entradas a R$ 10.

A oitava edição da campanha nacional acontece de 5 a 11 de fevereiro, em redes e salas espalhadas por diferentes estados do país. E o melhor é que a promoção também vale no fim de semana, abrindo espaço para quem só consegue ir ao cinema fora dos dias úteis.

Além do preço reduzido, o evento costuma movimentar a programação e incentivar maratonas. Como não existe limite de ingressos por pessoa, dá para aproveitar a semana para ver mais de um filme pagando menos.

Como funciona a Semana do Cinema 2026 e quais sessões entram

Conforme explicado pelo Ingresso.com, a edição de 2026 terá dois valores promocionais. As sessões antes das 17h custam R$ 10, enquanto aquelas que começam depois desse horário saem por R$ 12.

O valor promocional não diferencia inteira e meia-entrada. Ou seja, durante a campanha, o preço é tabelado dentro desses horários.

As regras também deixam claro o que entra e o que fica de fora. Os valores valem para sessões tradicionais, mas não se aplicam a shows, pré-estreias ou salas especiais.

Mesmo assim, algumas redes podem aproveitar o período para oferecer ações extras. O Cinemark, por exemplo, terá sessões IMAX por R$ 20.

Além do ingresso: descontos em combos e organização do evento

A promoção não fica só na bilheteria. Entre 5 e 11 de fevereiro, também serão oferecidos descontos especiais em combos com pipoca, refrigerantes, doces e salgados.

Nesse caso, os valores podem mudar bastante. O texto destaca que os preços variam de acordo com a rede e a localização dos consumidores.

A oitava edição da Semana do Cinema é organizada pela FENEEC, com apoio da ABRAPLEX, Ingresso.com e Grupo Consciência. Desde que a iniciativa foi criada, ela já levou mais de 23 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros.

Agora, a intenção é superar o recorde mais recente: 3,4 milhões de espectadores registrados na ação anterior, realizada em agosto de 2025.

Vendas já começaram em algumas redes: como garantir o preço promocional

Quem quer aproveitar precisa ficar atento: algumas redes já iniciaram as vendas para a Semana do Cinema 2026. Porém, outras ainda trabalham de forma restrita e só liberam ingressos promocionais para filmes que já têm permanência garantida na programação durante o período.

Por isso, a dica é acompanhar a grade completa para não perder algum título interessante. No Brasil, a programação das redes comerciais costuma ser atualizada às quintas-feiras, o que faz com que estreias da semana também possam entrar na promoção.

E como não há limite de ingressos por pessoa, dá para comprar para várias sessões e transformar a semana em uma mini-maratona. É o tipo de oportunidade que favorece quem quer voltar ao cinema sem sentir o peso no bolso.

