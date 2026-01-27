Truque simples com vinagre deixa o forno limpo sem esforço

Gordura, respingos e cheiro de comida queimada saem com mais facilidade quando um ingrediente barato entra em ação dentro do forno frio

Ruan Monyel - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem usa o forno com frequência sabe: basta algumas fornadas para o interior ganhar aquela combinação nada charmosa de gordura, respingos secos e um odor persistente que parece grudar nas paredes.

E o problema é que uma limpeza rápida por fora quase nunca resolve — o vapor e os resíduos vão se acumulando por dentro e, aos poucos, o forno passa a “devolver” esse cheiro para a cozinha.

É aí que entra um truque simples, econômico e cada vez mais popular entre quem prefere soluções mais naturais: borrifar vinagre branco dentro do forno desligado (e frio) para ajudar a soltar a sujeira, desengordurar e neutralizar odores.

Por que o vinagre funciona tão bem?

O vinagre branco tem ácido acético, um composto conhecido por agir contra gordura e por ajudar a reduzir a presença de microrganismos em superfícies.

Na prática, ele atua como um “amolecedor” da sujeira: aqueles resíduos ressecados e grudados vão perdendo a resistência, o que diminui bastante o esforço na hora de limpar.

Além disso, o vinagre é um aliado quando o assunto é cheiro: ele ajuda a quebrar o odor de comida queimada e de gordura acumulada, deixando o interior do forno com uma sensação de limpeza mais rápida.

O que esse truque ajuda a resolver no dia a dia

Usar vinagre branco no forno frio pode trazer ganhos simples, mas bem perceptíveis:

– Neutraliza maus odores, especialmente os de gordura e alimento queimado;

– Ajuda a desengordurar, soltando respingos secos e crostas leves;

– Colabora na higienização, por agir em superfícies fechadas;

– Facilita a limpeza depois, exigindo menos tempo esfregando;

– É barato e acessível, já que o vinagre branco é comum em qualquer mercado.

Como fazer: passo a passo

– Desligue o forno e espere esfriar completamente.

– Se estiverem muito sujas, retire as grades e assadeiras para limpar separadamente.

– Coloque vinagre branco em um borrifador e aplique nas paredes internas e na base do forno.

– Deixe agir de 15 a 30 minutos.

– Passe pano úmido ou esponja para remover a sujeira que soltou.

– Finalize com um pano limpo e seco antes de usar o forno novamente.

A frequência pode variar, mas muita gente adota como rotina semanal ou a cada 15 dias, dependendo do uso do forno.

No fim, a lógica é simples: em vez de partir direto para produtos agressivos, o vinagre entra como um primeiro “socorro” — soltando gordura, reduzindo cheiro e deixando a limpeza muito mais leve.

