Truque simples com vinagre deixa o forno limpo sem esforço
Gordura, respingos e cheiro de comida queimada saem com mais facilidade quando um ingrediente barato entra em ação dentro do forno frio
Quem usa o forno com frequência sabe: basta algumas fornadas para o interior ganhar aquela combinação nada charmosa de gordura, respingos secos e um odor persistente que parece grudar nas paredes.
E o problema é que uma limpeza rápida por fora quase nunca resolve — o vapor e os resíduos vão se acumulando por dentro e, aos poucos, o forno passa a “devolver” esse cheiro para a cozinha.
É aí que entra um truque simples, econômico e cada vez mais popular entre quem prefere soluções mais naturais: borrifar vinagre branco dentro do forno desligado (e frio) para ajudar a soltar a sujeira, desengordurar e neutralizar odores.
Por que o vinagre funciona tão bem?
O vinagre branco tem ácido acético, um composto conhecido por agir contra gordura e por ajudar a reduzir a presença de microrganismos em superfícies.
Na prática, ele atua como um “amolecedor” da sujeira: aqueles resíduos ressecados e grudados vão perdendo a resistência, o que diminui bastante o esforço na hora de limpar.
Além disso, o vinagre é um aliado quando o assunto é cheiro: ele ajuda a quebrar o odor de comida queimada e de gordura acumulada, deixando o interior do forno com uma sensação de limpeza mais rápida.
O que esse truque ajuda a resolver no dia a dia
Usar vinagre branco no forno frio pode trazer ganhos simples, mas bem perceptíveis:
– Neutraliza maus odores, especialmente os de gordura e alimento queimado;
– Ajuda a desengordurar, soltando respingos secos e crostas leves;
– Colabora na higienização, por agir em superfícies fechadas;
– Facilita a limpeza depois, exigindo menos tempo esfregando;
– É barato e acessível, já que o vinagre branco é comum em qualquer mercado.
Como fazer: passo a passo
– Desligue o forno e espere esfriar completamente.
– Se estiverem muito sujas, retire as grades e assadeiras para limpar separadamente.
– Coloque vinagre branco em um borrifador e aplique nas paredes internas e na base do forno.
– Deixe agir de 15 a 30 minutos.
– Passe pano úmido ou esponja para remover a sujeira que soltou.
– Finalize com um pano limpo e seco antes de usar o forno novamente.
A frequência pode variar, mas muita gente adota como rotina semanal ou a cada 15 dias, dependendo do uso do forno.
No fim, a lógica é simples: em vez de partir direto para produtos agressivos, o vinagre entra como um primeiro “socorro” — soltando gordura, reduzindo cheiro e deixando a limpeza muito mais leve.
