Não é detergente, nem bicarbonato: o produto simples e barato para tirar gordura da roupa

Ingrediente comum ajuda a remover manchas recentes e também reduz marcas antigas de gordura no tecido

Ruan Monyel - 03 de janeiro de 2026

Manchas de gordura estão entre as mais difíceis de sair da roupa, principalmente quando já secaram e parecem impossíveis de remover.

O que pouca gente sabe é que um produto simples e barato, presente em quase toda casa, pode ajudar tanto nos casos recentes quanto naquelas manchas que já estavam ali há algum tempo.

O produto é o amido de milho, também conhecido como maisena. Ele funciona como um absorvente natural de gordura, retirando o excesso das fibras do tecido antes da lavagem.

Quando a mancha é recente, o processo é simples. Basta aplicar o amido diretamente sobre a área engordurada, cobrindo bem o local. Em seguida, passe um ferro quente em cima por cerca de 2 a 3 minutos.

Nesse período, o pó absorve a gordura. Depois, é só retirar o excesso com uma escova macia ou pano seco e lavar a peça normalmente.

Mas o truque também pode ajudar quando a gordura já estava na roupa há dias ou semanas. Nesses casos, a recomendação é umedecer levemente a mancha com água morna antes de aplicar o amido. A umidade ajuda a soltar a gordura presa no tecido, facilitando a absorção.

Após umedecer, espalhe o amido de milho e passe o ferro e deixe agir por pelo menos 4 minutos. Se possível, deixe por mais tempo. Depois, retire o pó e lave a peça. Manchas mais antigas podem exigir a repetição do processo para um melhor resultado.

Especialistas em limpeza doméstica explicam que o amido é seguro para a maioria dos tecidos, incluindo roupas claras, escuras e materiais mais delicados, já que não agride nem desbota o tecido.

Para casos mais resistentes, o ideal é evitar secar a roupa no sol ou na secadora antes de remover totalmente a mancha, pois o calor fixa ainda mais a gordura.

Com paciência e o uso correto do amido de milho, até manchas antigas de gordura podem ser suavizadas ou eliminadas sem necessidade de produtos caros ou agressivos.

