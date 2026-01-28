Motoristas podem ter a CNH cassada mesmo sem infrações se a carteira estiver nesta lista do governo

Situações previstas em lei podem levar à perda do direito de dirigir mesmo sem registro recente de infrações

Gabriel Yuri Souto - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Motoristas brasileiros podem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada mesmo sem terem recebido multa recentemente ou se envolvido em acidentes de trânsito.

A medida ocorre quando a habilitação se enquadra em situações específicas previstas na legislação, relacionadas a irregularidades, condições de saúde ou reincidência em condutas graves.

A cassação da CNH é uma das penalidades mais severas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resulta na perda do direito de dirigir por um período mínimo, exigindo posteriormente um novo processo de habilitação.

Diferentemente da suspensão, a penalidade impede completamente o uso da carteira durante o prazo determinado.

Situações que podem levar à cassação da CNH

Mesmo sem infrações recentes registradas, a habilitação pode ser cassada quando o motorista se enquadra em situações como:

Fraude no processo de emissão da CNH, incluindo irregularidades identificadas posteriormente;

Uso de informações falsas ou inconsistentes no cadastro, como endereço incorreto;

Doenças ou limitações físicas graves que impeçam a condução segura de veículos;

Inaptidão constatada em reavaliação médica exigida pelo Detran;

Reincidência em infrações gravíssimas, especialmente após penalidades anteriores;

Condução de veículo durante período de suspensão da carteira.

Esses casos estão previstos na legislação e podem resultar na cassação mesmo que o motorista não tenha cometido novas infrações recentemente.

A penalidade chama atenção porque atinge situações administrativas ou de saúde que, muitas vezes, passam despercebidas pelos condutores. Manter dados atualizados junto ao Detran e acompanhar convocações para exames periódicos são fatores que podem evitar problemas relacionados à habilitação.

