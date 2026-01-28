Não é a tiara, nem o laço: grampos dos anos 2000 voltam como tendência em 2026

Pequenos e quase esquecidos, eles voltaram aos holofotes e se transformaram em um dos detalhes mais usados nos penteados atuais

Layne Brito - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem viveu os anos 2000 certamente se lembra deles: discretos, funcionais e sempre presentes nos penteados do dia a dia. Agora, os grampos de cabelo voltaram com força total e se consolidam como uma das principais tendências para 2026.

Esqueça a ideia de que eles servem apenas para prender a franja, o acessório reaparece com nova estética e função ampliada.

A volta dos grampos acompanha o resgate do estilo Y2K, que vem dominando passarelas, redes sociais e o street style.

Celebridades e influenciadores passaram a usar o acessório de forma aparente, criando desenhos, linhas e composições que transformam o item simples em ponto central do visual.

Modelos metálicos, coloridos, com pedrarias ou formatos geométricos estão entre os mais usados.

Além do apelo estético, os grampos ganharam destaque por um benefício prático: ajudam a proteger o cabelo.

Diferente de elásticos apertados, eles causam menos tensão nos fios, evitando quebras, marcas e danos, principalmente quando usados corretamente. Por isso, tornaram-se aliados de quem busca estilo sem abrir mão do cuidado capilar.

Outro fator que impulsiona a tendência é a versatilidade. Os grampos funcionam em cabelos lisos, ondulados ou cacheados e podem ser usados tanto em penteados simples quanto em produções mais elaboradas.

Presos nas laterais, formando desenhos ou apenas segurando mechas estratégicas, eles se adaptam a diferentes ocasiões.

A nova leitura do acessório também conversa com o conceito de moda funcional, em que peças não servem apenas para compor o visual, mas oferecem conforto e praticidade.

Em 2026, os grampos deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar papel de destaque, mostrando que tendências podem nascer justamente daquilo que sempre esteve ali, quase esquecido.

