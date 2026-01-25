Adeus, TVs de LED: nova tendência para 2026 chega surpreendendo o mercado

Uma “tela de vidro” com imagens flutuando: a televisão de micro LED transparente promete ser a próxima era dos displays e já virou atração em feira

Gustavo de Souza - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

O que parece um aquário moderno, na verdade, é uma tela. Em um vídeo gravado em um estande de tecnologia, um display praticamente invisível exibe peixes e flores com cores vivas, como se as imagens estivessem suspensas no ar, sem televisão.

A proposta por trás da novidade é direta: “ver através da inovação”. E, pelo que o vídeo mostra, a tendência que desponta para 2026 mira exatamente nisso: transformar a TV em algo que não “rouba” o ambiente quando está desligada.

A “tela transparente” que parece vidro, mas exibe imagens no ar

O vídeo apresenta um painel identificado como Transparent Micro LED. Na prática, ele funciona como uma vitrine: dá para enxergar o que está atrás, enquanto as imagens aparecem com brilho e definição.

Em cenas diferentes, o display exibe peixes nadando e flores em alta saturação. O efeito visual chama atenção porque o conteúdo não parece “preso” a uma moldura tradicional.

A mensagem do estande resume o conceito: “See through innovation, the next era of display”. Ou seja, a ideia é que a próxima geração de telas seja mais discreta e integrada ao espaço.

Por que o micro LED ganha força: “transmitância” e mais luz passando pelo pixel

O material exibido no local explica que a transparência tem relação direta com a transmitância. Segundo o texto, o micro LED tem brilho elevado e aumenta a transparência ao criar áreas abertas maiores em cada pixel, permitindo mais passagem de luz.

Na prática, isso significa que o painel consegue mostrar imagens sem “fechar” totalmente a visão do fundo. É por isso que, mesmo com vídeos rodando, o ambiente atrás do display continua aparente.

O mesmo painel reforça que a tecnologia busca melhorar a experiência sem perder o efeito see-through (“ver através”, em uma tradução livre). E o vídeo mostra essa promessa na prática, com o conteúdo aparecendo sobre um fundo visível.

Mais nitidez: promessa de “duas vezes a clareza” em relação ao OLED

Outro ponto destacado no estande é a clareza. O texto afirma que, com uma área de transmissão de luz expandida, o Transparent Micro LED melhora a visibilidade dos objetos atrás do painel.

A mensagem vai além e compara: a tecnologia promete “twice the clarity of OLED” (duas vezes a clareza do OLED). No vídeo, essa proposta aparece no contraste entre a transparência do painel e a definição das imagens exibidas.

O resultado é um tipo de “TV do futuro” que não precisa dominar a sala como as telas tradicionais. Em vez disso, a ideia é virar parte do cenário e ainda surpreender quando for ligada.

Confira a novidade no vídeo abaixo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Thiago Augusto (@jornadatop)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!