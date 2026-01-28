Quem tem CNH antiga está recebendo multa por um costume antigo dos anos 90

Um hábito antigo voltou ao radar das autoridades e surpreendeu motoristas experientes

Magno Oliver - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Motoristas habilitados há mais tempo estão sendo surpreendidos por autuações relacionadas a um hábito comum nas décadas passadas: dirigir com o braço apoiado para fora da janela do veículo.

O costume, popular nos anos 90 devido à ausência de ar-condicionado em muitos carros, passou a ser tratado como infração de trânsito e vem sendo alvo de fiscalização mais rigorosa nas vias urbanas e rodovias.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa conduta está prevista no artigo 252, que classifica como infração média dirigir com apenas uma das mãos ao volante, exceto nos casos permitidos, como troca de marchas.

A penalidade inclui multa de R$ 130,16 e o acréscimo de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O principal fundamento da proibição é técnico. Manter o braço fora da janela reduz o controle do veículo e compromete a capacidade de reação em situações de emergência.

Além disso, o membro exposto fica vulnerável a impactos com outros veículos, postes ou objetos da via, podendo causar ferimentos graves e até amputações em casos extremos.

O artigo 252 do CTB também abrange outras práticas que afetam a condução segura, como transportar pessoas ou objetos entre as pernas, dirigir usando calçados inadequados, utilizar fones de ouvido ou conduzir o veículo sob incapacidade física ou mental temporária.

A lógica da norma é assegurar que o condutor mantenha domínio total do veículo e condições adequadas para responder a imprevistos do trânsito.

Com a modernização da frota e a popularização do ar-condicionado, a justificativa para manter o braço para fora da janela perdeu espaço. Órgãos de trânsito reforçam que adaptar hábitos antigos às regras atuais é essencial para evitar multas e reduzir riscos.

Manter as duas mãos ao volante segue sendo uma das principais recomendações para uma condução segura, responsável e em conformidade com a legislação vigente.

