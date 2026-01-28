Últimos dias de inscrições para processo seletivo em Goiás com quase 50 vagas e salários de até R$ 4,8 mil

Seleção acontece em etapa única, com chances para quem tem ensino médio e superior

Natália Sezil Natália Sezil -
Abertas inscrições para concurso da Prefeitura de Catalão com salários de até R$ 22 mil. processo seletivo.
Candidato realiza prova de processo seletivo. (Foto: Reprodução/Agência Pará)

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferece quase 50 vagas e salários de até R$ 4,8 mil. Mas interessados precisam se apressar: o prazo termina nesta quarta-feira (28), às 23h59.

A seleção busca contratar profissionais temporários para a área da Educação. O período é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo. São 48 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de acordo com a função e a carga horária (de 20h, 30h ou 40h semanais). Ficam entre R$ 1.621 e R$ 1.800 para quem tem ensino médio, e R$ 2.433 e R$ 4.867 para quem tem ensino superior.

Leia também

A Prefeitura busca professor pedagogo substituto, professor de língua inglesa e de apoio educacional, assim como monitor de transporte escolar e de apoio à inclusão. As oportunidades se dividem entre zona urbana e rural.

Interessados devem fazer as inscrições pelo site da JPAD Consultoria e Assessoria, responsável pela realização do certame. Não há cobrança de taxa.

O processo seletivo se dá por análise de títulos, cursos e experiência profissional. O cronograma prevê que o resultado final seja divulgado no dia 06 de fevereiro.

Mais detalhes, como as atribuições de cada função e os requisitos para exercício, estão descritos no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.