Últimos dias de inscrições para processo seletivo em Goiás com quase 50 vagas e salários de até R$ 4,8 mil

Seleção acontece em etapa única, com chances para quem tem ensino médio e superior

Natália Sezil - 28 de janeiro de 2026

Candidato realiza prova de processo seletivo. (Foto: Reprodução/Agência Pará)

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferece quase 50 vagas e salários de até R$ 4,8 mil. Mas interessados precisam se apressar: o prazo termina nesta quarta-feira (28), às 23h59.

A seleção busca contratar profissionais temporários para a área da Educação. O período é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo. São 48 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de acordo com a função e a carga horária (de 20h, 30h ou 40h semanais). Ficam entre R$ 1.621 e R$ 1.800 para quem tem ensino médio, e R$ 2.433 e R$ 4.867 para quem tem ensino superior.

A Prefeitura busca professor pedagogo substituto, professor de língua inglesa e de apoio educacional, assim como monitor de transporte escolar e de apoio à inclusão. As oportunidades se dividem entre zona urbana e rural.

Interessados devem fazer as inscrições pelo site da JPAD Consultoria e Assessoria, responsável pela realização do certame. Não há cobrança de taxa.

O processo seletivo se dá por análise de títulos, cursos e experiência profissional. O cronograma prevê que o resultado final seja divulgado no dia 06 de fevereiro.

Mais detalhes, como as atribuições de cada função e os requisitos para exercício, estão descritos no edital.

