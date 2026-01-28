WhatsApp muda a busca nas conversas e facilita a vida dos usuários

Nova função exibe pesquisas recentes direto na aba de chats e promete economizar tempo de quem conversa muito pelo app

Isabella Valverde - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Quem usa o WhatsApp como principal ferramenta de comunicação sabe que encontrar uma conversa específica nem sempre é simples, principalmente quando a lista de chats cresce. Pensando nisso, o aplicativo começou a testar uma mudança discreta, mas bastante funcional, na forma como os usuários fazem buscas dentro das conversas.

A novidade passou a aparecer para parte do público que utiliza a versão 2.26.3.80 do WhatsApp para Android. A atualização adiciona uma área dedicada às pesquisas recentes diretamente na aba de conversas, permitindo acessar rapidamente contatos e grupos que já foram procurados anteriormente.

Na prática, o recurso elimina a necessidade de repetir buscas. Sempre que o usuário pesquisa um contato ou grupo e entra na conversa, essa ação fica registrada localmente no aparelho. Ao retornar à tela de busca, os resultados mais recentes surgem automaticamente, agilizando o acesso a chats importantes do dia a dia.

A função é simples de identificar. Basta usar a busca normalmente, abrir uma conversa e voltar para a tela anterior. Caso a ferramenta esteja ativa na conta, o histórico recente aparece de forma visível. Ainda assim, o WhatsApp mantém o controle nas mãos do usuário, que pode apagar esse histórico manualmente quando quiser.

Outro ponto relevante é que a mudança não se limita às conversas individuais. Grupos, comunidades, subgrupos e até chats de anúncios também passam a ser exibidos entre as pesquisas recentes. Com isso, a navegação se torna mais fluida, especialmente para quem participa de vários espaços de conversa ao mesmo tempo.

Em relação à privacidade, a empresa afirma que o histórico de buscas não é compartilhado com os servidores do WhatsApp nem sincronizado entre dispositivos conectados à mesma conta. Todas as informações ficam armazenadas apenas no próprio celular.

Mesmo assim, especialistas recomendam cautela ao usar a busca, evitando digitar dados sensíveis. Embora o armazenamento seja local, falhas de segurança podem ocorrer em qualquer serviço digital.

Com ajustes como esse, o WhatsApp reforça a estratégia de aprimorar a experiência do usuário com pequenas mudanças que fazem diferença na rotina, especialmente para quem depende do aplicativo para trabalho, estudos e comunicação constante.