Amostras grátis da Shein: aplicativo libera até 3 itens para cada usuário por semana

Função pouco conhecida do aplicativo permite testar produtos sem pagar, mas exige atenção às regras da plataforma

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Muitos consumidores ainda não sabem, mas o aplicativo da Shein libera amostras grátis toda semana para seus usuários.

A funcionalidade permite solicitar até três produtos sem custo, diretamente pelo app, por meio de um sistema de testes.

O recurso fica escondido dentro do menu do aplicativo. Por isso, grande parte dos usuários acaba passando despercebida pela opção, mesmo com acesso liberado.

Onde encontrar as amostras grátis da Shein

Para acessar as amostras grátis da Shein, o caminho é simples.

Primeiro, o usuário deve abrir o aplicativo e clicar no ícone “Eu”, localizado na parte inferior da tela. Em seguida, basta selecionar a opção “Centro de Testes Grátis”.

Nesse espaço, a plataforma exibe diversos produtos disponíveis para teste. Além disso, ao clicar em “mais”, novas opções aparecem, ampliando a variedade de itens.

O catálogo muda com frequência. Portanto, vale acessar o espaço com regularidade para conferir novidades.

Como funciona o sistema de testes gratuitos

A Shein permite que cada usuário solicite até três amostras grátis por semana. No entanto, a liberação não garante envio automático.

A plataforma seleciona participantes com base em critérios internos, como histórico de compras e engajamento no app.

Após receber o produto, o usuário deve realizar uma avaliação dentro do prazo estipulado. Caso contrário, pode perder o direito de participar de novos testes.

Assim, o sistema funciona como uma troca: o consumidor testa o item e, em contrapartida, ajuda outros compradores com avaliações reais.

Quais produtos podem ser solicitados

Os itens disponíveis variam bastante. Em geral, aparecem acessórios, produtos de beleza, itens domésticos e peças simples de vestuário. Contudo, produtos mais caros costumam ter oferta limitada.

Além disso, a quantidade de vagas para cada item é restrita. Por isso, agir rápido aumenta as chances de ser selecionado.

Mesmo sem garantia de aprovação, o pedido não gera cobrança. Dessa forma, o risco para o consumidor é praticamente zero.

Vale a pena usar as amostras grátis?

Para quem gosta de economizar, a função pode ser uma boa alternativa. Afinal, permite testar produtos antes de comprar. Além disso, evita gastos com itens que poderiam não agradar.

Por outro lado, é importante lembrar que a aprovação não é automática. Ainda assim, acompanhar o Centro de Testes Grátis semanalmente aumenta as chances de conseguir um produto.

Em resumo, trata-se de uma ferramenta pouco divulgada, mas útil para quem já utiliza o aplicativo da Shein.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!