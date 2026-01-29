6 segredos que quem já trabalhou em supermercado guarda a sete chaves

Estratégias internas e rotinas dos bastidores passam despercebidas pelos clientes, mas são bem conhecidas por funcionários

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Quem já trabalhou em supermercado aprende rápido que muita coisa ali é pensada nos mínimos detalhes.

Por trás das prateleiras organizadas, existem práticas comuns que influenciam diretamente o comportamento de compra dos clientes.

1. Produtos essenciais ficam no fundo da loja

Itens como arroz, feijão, leite e açúcar costumam ser colocados longe da entrada para forçar o cliente a circular pelos corredores e comprar mais.

2. Datas de validade são reorganizadas diariamente

Produtos com vencimento mais próximo ficam sempre na frente da prateleira, enquanto os mais novos são empurrados para trás.

3. Nem toda promoção é realmente um desconto

Alguns preços “promocionais” surgem após aumentos recentes, criando apenas a sensação de vantagem.

4. Padaria e hortifruti ficam na entrada de propósito

Esses setores transmitem frescor e qualidade, além de estimular compras logo no início do percurso pela loja.

5. Cheiro de pão nem sempre é coincidência

O aroma da padaria é usado como estratégia para despertar fome e aumentar o tempo do cliente dentro do supermercado.

6. Horários vazios são melhores para comprar

Reposições e organização costumam acontecer fora dos horários de pico, quando as prateleiras estão mais completas.

Esses são alguns dos segredos que fazem parte da rotina de quem já trabalhou em supermercado e ajudam a entender por que a experiência de compra é cuidadosamente planejada.

