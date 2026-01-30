Abelha gigante extinta por quase 40 anos reaparece em floresta remota e reacende esperança sobre espécies desaparecidas

Redescoberta da Megachile pluto na Indonésia revela como florestas tropicais ainda escondem espécies raras e reforça alertas sobre conservação

Gabriel Yuri Souto - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Após quase quatro décadas sem registros confirmados, a maior abelha do mundo voltou a ser observada viva em uma floresta remota da Indonésia. A redescoberta da Megachile pluto, conhecida como abelha-gigante de Wallace, reacendeu o interesse científico por espécies consideradas desaparecidas e reforçou a importância da conservação de florestas tropicais.

Mesmo com tamanho incomum, hábitos discretos e dependência de microambientes específicos fizeram com que o inseto permanecesse fora do radar por décadas.

A maior abelha do mundo e suas características únicas

A Megachile pluto ocupa o posto de maior abelha conhecida atualmente. As fêmeas podem alcançar cerca de 38 milímetros de comprimento e uma envergadura próxima de 6,3 centímetros. Além disso, apresentam mandíbulas grandes e fortes, usadas para coletar resina e construir o ninho.

O corpo escuro, a faixa clara no abdômen e a estrutura robusta tornam a espécie facilmente reconhecível quando observada de perto. Ainda assim, seu comportamento solitário contribui para a raridade dos encontros.

Um desaparecimento que marcou a história da ciência

O naturalista Alfred Russel Wallace registrou a espécie pela primeira vez no século XIX, durante expedições nas ilhas Molucas. Apesar disso, poucos cientistas voltaram a observar o inseto ao longo do século XX.

Em 1981, o entomólogo Adam Messer localizou ninhos ativos e descreveu o comportamento da espécie. Depois disso, novos registros deixaram de surgir, o que levou muitos pesquisadores a temerem sua extinção.

Onde a abelha gigante foi reencontrada

Pesquisadores localizaram uma fêmea viva em floresta das Molucas Setentrionais, associada a um cupinzeiro arbóreo ativo. Esse detalhe é essencial para entender a ecologia da espécie.

A abelha constrói compartimentos internos no ninho de cupins usando resina e madeira. Dessa forma, cria uma barreira física que permite coexistir com os insetos sem conflito direto.

Por que uma espécie tão grande ficou invisível por décadas

Apesar do tamanho, a Megachile pluto apresenta hábitos extremamente específicos. A espécie depende de florestas preservadas, cupinzeiros adequados e disponibilidade de resina vegetal.

Além disso, diferentemente de abelhas sociais, ela vive de forma isolada. Por isso, não forma colônias grandes nem produz sinais visuais fáceis de detectar, o que dificulta sua localização.

Conservação, riscos e comércio ilegal

A redescoberta também levantou alertas. Antes do novo registro, exemplares da abelha apareceram à venda em leilões online, o que aumentou a preocupação com coleta ilegal.

Atualmente, a União Internacional para a Conservação da Natureza classifica a espécie como Vulnerável. A expansão agrícola e a perda de florestas tropicais continuam sendo as principais ameaças ao seu habitat natural.

O que a redescoberta representa para a ciência

O reencontro com a abelha-gigante de Wallace mostra que espécies consideradas desaparecidas ainda podem sobreviver em ambientes pouco explorados. Além disso, reforça o valor de buscas direcionadas, baseadas em conhecimento ecológico detalhado.

Mais do que um caso isolado, a redescoberta reacende a esperança de que outras espécies raras ainda existam fora do alcance imediato da ciência, aguardando condições adequadas para voltar a ser registradas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!