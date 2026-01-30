Apenas duas a cada 10 cidades goianas vão se livrar das tempestades neste fim de semana; confira a previsão

Avanço de frente fria deixa quase 200 municípios sob alerta

Natália Sezil - 30 de janeiro de 2026

Chuva caindo em Anápolis. (Foto: Portal 6)

A cada 10 cidades goianas, apenas duas podem se ver livres das tempestades ao longo deste sábado (30). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo boletim emitido pelo órgão, 197 dos 246 municípios do estado estão sob alerta de risco potencial. A justificativa é uma nova frente fria, que avança pela região Sudeste do Brasil.

Isso aumenta a quantidade de nuvens e causa condições favoráveis para pancadas de chuva que podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

A região mais afetada é o Leste goiano, onde a meteorologia aponta 50mm de precipitação. A temperatura deve variar bastante: entre 17°C e 35°C ao longo do dia.

No Oeste do estado, a previsão é de 45mm de chuva. Os termômetros oscilam um pouco menos que a anterior: entre 22°C e 33°C.

Na região Norte e Central, a expectativa é de 40mm. O “pé d’água” é mais sutil no Sudoeste e no Sul de Goiás, onde se espera 35mm.

Dentre as cidades destacadas pelo Cimehgo, as mais afetadas devem ser Itumbiara e Goiandira, onde a previsão aponta para 25mm de chuva. Em Goianésia, espera-se 23mm.

A meteorologia indica 20mm de precipitação em Goiânia, Catalão, Corumbá de Goiás, Firminópolis, Ouvidor, Palminópolis, Rubiataba, São João da Paraúna e Três Ranchos.

Davinópolis, Iporá e Cocalzinho devem receber 18mm. Ceres, 16mm. São esperados 15mm nas cidades de Caiapônia, Cidade de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Ipameri, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Rio Verde e Santa Helena.

Anápolis aparece na sequência, esperando 12mm de chuvas.

Confira a lista completa de cidades:

A lista de municípios afetados pelo alerta inclui Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreúna, Adelândia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anápolis, Anhanguera, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Aragoiânia, Araguapaz, Arenópolis, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás e Bonfinópolis.

Na sequência, as cidades de Brazabrantes, Buriti Alegre, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldas Novas, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Campos Verdes, Castelândia, Catalão, Caturaí, Cavalcante, Cezarina, Chapadão do Céu, Colinas do Sul, Córrego do Ouro, Corumbaíba, Cristalina, Cristianópolis, Crixás, Cromínia e Cumari.

O Cimehgo também aponta riscos de tempestades para Damolândia, Davinópolis, Diorama, Doverlândia, Edealina, Edéia, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Gameleira de Goiás, Goiânia, Goianápolis, Goiandira, Goianira, Goiás, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Guaraíta, Guarani de Goiás, Heitoraí, Hidrolândia, Hidrolina, Inaciolândia, Indiara, Inhumas, Ipameri, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapirapuã, Itarumã, Itauçu, Itumbiara, Ivolândia e Jandaia.

Além disso, Jaraguá, Jataí, Jaupaci, Jesúpolis, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Leopoldo de Bulhões, Luziânia, Mairipotaba, Marzagão, Matrinchã, Maurilândia, Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Montividiu, Montividiu do Norte, Morrinhos, Mossâmedes, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova Aurora, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Brasil, Orizona, Ouro Verde de Goiás e Ouvidor.

A listagem ainda inclui Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, ParaÚna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pires do Rio, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Quente, Rio Verde, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Rosa de Goiás e Santa Terezinha de Goiás.

Por fim, as cidades de Santo Antônio da Barra, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, São João d’Aliança, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Simolândia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Terezópolis de Goiás, Três Ranchos, Trindade, Trombas, Turvânia, Turvelândia, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Urutaí, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis e São Luíz do Norte.

