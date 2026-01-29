Meteorologia faz alerta de tempestades para mais de 130 cidades goianas, com chuvas de até 50 mm; veja previsão

Combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis

Gabriella Pinheiro - 29 de janeiro de 2026

Chuva forte no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

A previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica que 137 municípios do estado podem registrar chuvas de até 50 milímetros ao longo da próxima sexta-feira (30).

De acordo com o prognóstico, a combinação entre calor e umidade mantém as condições atmosféricas instáveis. O cenário favorece a formação de nuvens carregadas, que podem evoluir rapidamente para tempestades localizadas.

O órgão alerta para o risco potencial de tempestades em diversas regiões, com volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além da possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios.

Na região Sudoeste, que inclui municípios como Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Caçu, Acreúna e Montividiu, o volume de chuva pode chegar a 40 milímetros.

O mesmo acumulado é esperado para a região Central, que abrange cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Inhumas, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Hidrolândia, Abadia de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Terezópolis de Goiás.

Já na região Sul, formada por municípios como Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Rio Quente, Morrinhos, Pontalina, Goiatuba, Joviânia, Piracanjuba, Água Limpa, Buriti Alegre, Edealina, Edéia, Marzagão, Corumbaíba e Cristianópolis, a previsão é de até 35 milímetros de chuva.

Um cenário semelhante é aguardado para a região Oeste, que reúne cidades como a Cidade de Goiás, Anicuns, Iporá, São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Nazário, Aruanã, Itaberaí, Itapuranga e Petrolina de Goiás, entre outras.

No Norte do estado, a expectativa é de um volume de aproximadamente 25 milímetros. A região inclui municípios como Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Minaçu, Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Alto Horizonte, Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Formoso, Trombas, Mutunópolis, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Mundo Novo, Nova Crixás, Mozarlândia, Bonópolis, Pilar de Goiás e Hidrolina.

Por fim, a região Leste também deve registrar o mesmo índice de precipitação, com cidades como Vila Boa, Cabeceiras, Nova Roma e Monte Alegre de Goiás e outras.

