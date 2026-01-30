Atenção a exigência do INSS que pode levar à suspensão de benefícios em fevereiro

Nova exigência avança silenciosamente e pega muitos brasileiros de surpresa neste início de ano

Da Agência Brasil - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou uma das mais relevantes mudanças operacionais dos últimos anos ao tornar obrigatória a comprovação biométrica para concessão e manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais.

A medida, prevista no Decreto nº 12.561/2025, integra o processo de modernização da administração pública federal e reforça os mecanismos de segurança na identificação dos beneficiários.

Desde 21 de novembro de 2025, novos pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios passaram a depender da validação biométrica em bases oficiais do governo.

A regra está sendo implementada de forma gradual, mas já acende um alerta importante para fevereiro, período em que muitos segurados realizam requerimentos, revisões cadastrais e atualizações no sistema do INSS.

Segundo o governo federal, a exigência não prevê bloqueio automático imediato para quem ainda não possui biometria cadastrada.

No entanto, a ausência dessa validação pode impedir a conclusão de novos pedidos ou a renovação de benefícios, especialmente à medida que os prazos legais avançam.

A partir de 31 de dezembro de 2026, a biometria passa a ser obrigatória para concessões e renovações, e, até o fim de 2027, apenas a Carteira de Identidade Nacional (CIN) será aceita como base principal.

A biometria utilizada pelo INSS será cruzada com bancos públicos oficiais, como a CIN, a base da Justiça Eleitoral e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a prioridade é garantir que os pagamentos cheguem aos verdadeiros titulares, reduzindo fraudes e inconsistências cadastrais.

A ministra Esther Dweck afirmou que a medida busca proteger direitos, não restringi-los.

O próprio INSS reforça que os beneficiários não precisam se deslocar imediatamente aos postos, mas devem ficar atentos a comunicados oficiais.

Quem ainda não possui biometria pode regularizar a situação ao emitir a nova CIN, cuja primeira via é gratuita, atualizar o título de eleitor com biometria ou verificar o registro biométrico junto ao Detran, no caso da CNH.

As orientações oficiais estão disponíveis nos canais do INSS, do Governo Federal e no aplicativo Meu INSS.

