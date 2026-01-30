Jovens são presos após serem flagrados “dando o grau” e fazendo zigue-zague em ruas de Pirenópolis

Motociclistas tentaram fugir ao avistar a polícia, mas sem sucesso

Natália Sezil - 30 de janeiro de 2026

Jovens foram flagrados “dando o grau” e ficando em pé sobre motocicletas empinadas. (Foto: Divulgação/PM)

Dois motociclistas, de 18 e 20 anos, acabaram presos após serem flagrados realizando manobras perigosas nas ruas de Pirenópolis, a 130 km de Goiânia.

A ação da Polícia Militar (PM) aconteceu no último dia 27, quando as autoridades se depararam com os jovens “dando o grau”, ficando em pé sobre a motocicleta empinada, andando em zigue-zague e fugindo em alta velocidade.

O flagra aconteceu próximo ao Morro do Frota, importante ponto turístico da cidade. Segundo moradores, a cena ali é constante, colocando várias pessoas em risco.

Ao avistarem o cerco da PM, os dois motociclistas teriam tentado fugir rumo à GO-338, em direção à região rural de Pirenópolis.

A fuga seguiu por várias ruas antes que a abordagem fosse devidamente realizada, quando se confirmou que os condutores sequer possuíam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os militares constataram, também, que a motocicleta utilizada estava sem a placa de identificação. O suporte da placa estaria danificado, o que os policiais interpretaram ser pelo costume de retirá-la para realizar as manobras.

Diante disso, os dois jovens foram conduzidos à delegacia, e o veículo foi apreendido, ficando sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

