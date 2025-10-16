Motociclista “dá o grau” em Anápolis, fica nervoso ao ser pego e acaba urinando na roupa

Momento foi testemunhado por moradores que passavam e ficou registrado em vídeo

Natália Sezil - 16 de outubro de 2025

Motociclista urinou na roupa após ser flagrado “dando o grau”. (Foto: @reporteranapolis)

Um motociclista de Anápolis acabou vivendo um momento constrangedor e inesperado após decidir empinar a moto – ou “dar o grau” – em uma rua no bairro Jundiaí Industrial, na manhã desta quinta-feira (16).

Isso porque ele escolheu efetuar a manobra enquanto a Polícia Militar (PM) patrulhava a área, logo deparando-se com uma viatura.

A atitude chamou a atenção da equipe e rendeu uma abordagem policial. Diante dos militares, no entanto, o motociclista teve outra reação.

O homem teria ficado nervoso, acabando por urinar na calça. Moradores e motoristas que passavam pelo local ainda teriam testemunhado o ocorrido.

O momento foi registrado em vídeo. As imagens mostram quando o condutor está deitado de bruços no chão. Quando ele se vira, é possível ver a calça molhada até a altura dos joelhos, além da camiseta.

Depois disso, os policiais apreenderam o veículo e autuaram o homem por direção perigosa. Ele foi levado até a delegacia, onde ficou à disposição da Polícia Civil (PC).

REVIRAVOLTA 🏍️ Motociclista “dá o grau” em Anápolis, fica nervoso ao ser pego e acaba urinando na roupa Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/x1n9OQ3g7D — Portal 6 (@portal6noticias) October 16, 2025

