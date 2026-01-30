Preso em Goiás homem que abusou de adolescente ao prometer carreira de jogador de futebol

Imagem do investigado é divulgada porque pode ajudar a identificar outras possíveis vítimas

Natália Sezil - 30 de janeiro de 2026

Itamar Santos dos Anjos foi preso sob investigação de abuso sexual. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu preventivamente um homem que se aproveitava da confiança da família e da promessa de uma carreira no futebol para cometer abuso sexual contra um adolescente, de 13 anos.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A prisão foi divulgada nesta quinta-feira (29), mas aconteceu na quarta-feira (28).

Itamar Santos dos Anjos teria se aproximado da vítima sob o pretexto de agenciamento para a carreira de jogador de futebol.

Segundo o inquérito, ele teria praticado atos libidinosos e mantido conversas de cunho sexual depois de ganhar a confiança da família do adolescente.

Durante a operação, a PC apreendeu dispositivos eletrônicos que passarão por perícia, para auxiliar na elucidação dos fatos.

A imagem e a identificação de Itamar são permitidas por Lei porque podem ajudar a identificar possíveis vítimas e fomentar a colaboração de testemunhas.

A corporação solicita que, caso existam outras vítimas que reconheçam o investigado, que compareçam à DPCA de Águas Lindas de Goiás ou entrem em contato pelo 197, onde a denúncia é anônima.

