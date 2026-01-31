Batida entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta e presa às ferragens em Goiás
Circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes
Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (31) resultou na morte de uma pessoa na rodovia GO-164, em trecho entre os municípios de Mozarlândia e Nova Crixás, no Norte de Goiás.
O caso ocorreu por volta das 04h15, após um caminhão colidir com um carro, por causas ainda não esclarecidas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos envolvidos, encontrando a vítima fatal (que não teve a identidade revelada) já em óbito, presa às ferragens.
Para a retirada do corpo, os militares utilizaram equipamento desencarcerador, além de técnicas específicas de salvamento veicular.
Após o trabalho de resgate, a vítima foi liberada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que assumiu a ocorrência. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
