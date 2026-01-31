Batida entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta e presa às ferragens em Goiás

Circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes

Acidente entre caminhão e carro tirou vida de uma pessoa na GO-164 (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (31) resultou na morte de uma pessoa na rodovia GO-164, em trecho entre os municípios de Mozarlândia e Nova Crixás, no Norte de Goiás.

O caso ocorreu por volta das 04h15, após um caminhão colidir com um carro, por causas ainda não esclarecidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos envolvidos, encontrando a vítima fatal (que não teve a identidade revelada) já em óbito, presa às ferragens.

Para a retirada do corpo, os militares utilizaram equipamento desencarcerador, além de técnicas específicas de salvamento veicular.

Após o trabalho de resgate, a vítima foi liberada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que assumiu a ocorrência. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

 

 

