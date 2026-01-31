Colocar esponja úmida no micro-ondas: para que serve e por que é recomendado

Truque simples usa o micro-ondas para secar e reduzir bactérias da esponja de cozinha, ajudando a evitar contaminações no dia a dia

Gustavo de Souza - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/IA)

O micro-ondas vai muito além de aquecer refeições. Ele também pode ser um aliado importante na limpeza doméstica, especialmente na higienização da esponja de cozinha.

Sempre úmida e em contato com restos de alimentos, a esponja é um dos objetos que mais acumulam bactérias na casa. Sem o cuidado adequado, ela deixa de limpar e passa a espalhar microrganismos.

Por isso, o hábito de usar o micro-ondas para secá-la e reduzir a carga de germes vem ganhando espaço como solução prática e acessível.

Por que a esponja de cozinha exige tanta atenção

A combinação de umidade, calor e resíduos cria o ambiente ideal para bactérias e fungos. Entre eles, podem estar microrganismos associados a infecções alimentares.

Mesmo com o uso de detergente, a esponja continua vulnerável se permanecer molhada por muito tempo. Isso aumenta o risco de contaminação cruzada em pratos, talheres e bancadas.

Além de trocar a esponja a cada uma ou duas semanas, secá-la após o uso é essencial. Reduzir a umidade dificulta a sobrevivência desses microrganismos.

Como o micro-ondas ajuda a higienizar a esponja

O calor gerado pelo micro-ondas acelera a evaporação da água e contribui para eliminar parte das bactérias e fungos. O processo funciona como uma desinfecção térmica simples.

Para isso, a esponja deve estar sempre úmida antes de ir ao aparelho. O aquecimento de uma esponja seca pode causar superaquecimento e até incêndio.

Ao final, além de mais seca, a esponja fica menos contaminada, tornando o uso diário mais seguro.

Passo a passo e cuidados importantes

Comece molhando bem a esponja e retirando o excesso de sujeira visível. Em seguida, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas com um pouco de água.

Aqueça por cerca de dois minutos, sempre observando o processo. Depois, retire com cuidado e deixe esfriar naturalmente antes de usar novamente.

Nunca coloque esponjas com partes metálicas no micro-ondas. O método é eficaz, mas não substitui a troca periódica do utensílio.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!