Concurso da Secretaria de Saúde de Goiás terá 50 vagas e salário de quase R$ 10 mil

Banca organizadora já foi contratada e edital deve sair nos próximos dias

Pedro Ribeiro - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) está mais próxima de lançar um novo concurso público.

Isso porque o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) foi oficialmente contratado como banca organizadora do certame, conforme termo de homologação divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O edital deve ofertar 50 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para o cargo de Fiscal em Saúde Pública.

A função exige nível superior completo e integra o novo Plano de Carreira e Remuneração dos servidores da pasta, instituído em 2024.

A remuneração inicial prevista é de R$ 9.226,00, com possibilidade de progressão ao longo da carreira, podendo chegar a R$26.784,93.

A expectativa é de que o edital seja publicado nas próximas semanas, uma vez que a definição da banca costuma ser uma das últimas etapas antes da abertura oficial do concurso.

Com a contratação do IADES, caberá à instituição a elaboração do edital, aplicação das provas e condução de todas as fases do processo seletivo.

