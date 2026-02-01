Onde assistir Flamengo x Corinthians pela Supercopa Rei neste domingo (1º)

Primeira taça de 2026 será decidida no Mané Garrincha, reunindo as duas maiores torcidas do país

Samuel Leão - 01 de fevereiro de 2026

Estádio Mané Garrincha.(Foto: Caíke Damião)

O domingo (1º) será de fortes emoções para as duas maiores torcidas do país. Flamengo e Corinthians entram em campo às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, para decidir quem fica com o título da Supercopa Rei.

A partida coloca frente a frente o atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Rubro-Negro, contra o vencedor da última Copa do Brasil, o Timão.

Para quem não vai viajar até a capital federal, as opções para acompanhar o clássico nacional são variadas, abrangendo tanto a TV aberta quanto o streaming.

Na TV aberta, a TV Globo exibe o confronto para todo o Brasil. Já para quem prefere a TV fechada, as opções são o SporTV e o Premiere (pay-per-view).

Na internet, a alternativa gratuita fica por conta da GeTV, que transmite o duelo através de seu canal oficial no YouTube.

Momento das equipes

O Flamengo chega para a decisão vivendo um momento de extremos. Se fora de campo a torcida comemora o retorno triunfal de Lucas Paquetá, dentro das quatro linhas o clima é de pressão.

A equipe faz uma campanha preocupante no Campeonato Carioca e vem de derrota na estreia do Brasileirão para o São Paulo.

Já o Corinthians, comandado por Dorival Jr., vive uma situação mais equilibrada no Paulistão, figurando na zona de classificação para o mata-mata.

No entanto, assim como o rival carioca, o Alvinegro também tropeçou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro ao perder para o Bahia.

