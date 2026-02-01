Onde assistir Flamengo x Corinthians pela Supercopa Rei neste domingo (1º)

Primeira taça de 2026 será decidida no Mané Garrincha, reunindo as duas maiores torcidas do país

Samuel Leão Samuel Leão -
Estádio Mané Garrincha.(Foto: Caíke Damião) Supercopa final onde assistir
Estádio Mané Garrincha.(Foto: Caíke Damião)

O domingo (1º) será de fortes emoções para as duas maiores torcidas do país. Flamengo e Corinthians entram em campo às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, para decidir quem fica com o título da Supercopa Rei.

A partida coloca frente a frente o atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Rubro-Negro, contra o vencedor da última Copa do Brasil, o Timão.

Para quem não vai viajar até a capital federal, as opções para acompanhar o clássico nacional são variadas, abrangendo tanto a TV aberta quanto o streaming.

Leia também

Na TV aberta, a TV Globo exibe o confronto para todo o Brasil. Já para quem prefere a TV fechada, as opções são o SporTV e o Premiere (pay-per-view).

Na internet, a alternativa gratuita fica por conta da GeTV, que transmite o duelo através de seu canal oficial no YouTube.

Momento das equipes

O Flamengo chega para a decisão vivendo um momento de extremos. Se fora de campo a torcida comemora o retorno triunfal de Lucas Paquetá, dentro das quatro linhas o clima é de pressão.

A equipe faz uma campanha preocupante no Campeonato Carioca e vem de derrota na estreia do Brasileirão para o São Paulo.

Já o Corinthians, comandado por Dorival Jr., vive uma situação mais equilibrada no Paulistão, figurando na zona de classificação para o mata-mata.

No entanto, assim como o rival carioca, o Alvinegro também tropeçou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro ao perder para o Bahia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.