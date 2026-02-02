3 truques simples acabam com esponja suja e mau cheiro

Com passos rápidos, dá para reduzir o cheiro da esponja, evitar o acúmulo de gordura e manter o item higienizado por mais tempo

Isabella Valverde - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Vivaan Rupani)

A esponja de cozinha pode parecer inofensiva, mas é um dos itens que mais acumula resíduos e odor dentro de casa.

O problema é que, quando fica úmida por muito tempo e recebe restos de comida diariamente, ela vira o cenário perfeito para ficar “ensebada”, com cheiro forte e aparência desagradável — mesmo quando ainda parece “usável”.

A boa notícia é que dá para resolver isso sem gastar muito, usando truques simples que ajudam a higienizar melhor, prolongar a vida útil da esponja e evitar aquele mau cheiro que insiste em voltar.

E de quebra, ainda dá para aplicar algumas dessas ideias em outros itens comuns do dia a dia, como geladeira e até tênis.

A seguir, confira três truques fáceis para acabar com esponja suja e mau cheiro, com passos rápidos para colocar em prática.

1) Água quente e detergente: o “banho” rápido que salva a esponja

Quando a esponja começa a ficar com cheiro, muitas vezes o problema é a gordura acumulada.

Uma forma simples de soltar essa sujeira é usar água bem quente com detergente.

Como fazer:

– Aqueça água até ficar bem quente (sem precisar ferver).

– Coloque em um recipiente e adicione um pouco de detergente.

– Deixe a esponja de molho por alguns minutos.

– Depois, aperte bem para soltar resíduos e enxágue.

Esse truque é ótimo para “reviver” a esponja no meio da semana e reduzir o odor com rapidez.

2) Secar do jeito certo: o erro que faz a esponja feder mais rápido

Muita gente até lava a esponja, mas deixa ela sempre no mesmo lugar, encharcada e sem ventilação.

Esse é um dos principais motivos do mau cheiro, porque a umidade constante acelera a sujeira e o odor.

Como melhorar na prática:

– Após usar, enxágue e esprema bem.

– Deixe em local arejado, onde ela possa secar de verdade.

– Evite deixar dentro da pia, empoçada, ou em recipiente fechado.

Só essa mudança simples já diminui muito o cheiro e faz a esponja durar mais.

3) Troca inteligente: quando não adianta insistir

Por mais que os truques ajudem, chega um momento em que a esponja está velha demais e não vale “recuperar”.

Se ela está desmanchando, muito escura ou com cheiro forte mesmo após higienização, o ideal é trocar.

Sinal de alerta:

– Mau cheiro persistente.

– Esponja deformada ou “melada”.

– Aparência encardida que não melhora.

E um detalhe importante: manter esponjas por tempo demais pode espalhar sujeira nos utensílios, em vez de limpar.

Dica extra rápida (para manter por mais tempo)

Se você quiser manter a esponja melhor entre as limpezas, tente fazer um hábito simples: sempre enxaguar bem após o uso e nunca guardar molhada em lugar fechado.

Essa rotina pequena costuma ser a diferença entre uma esponja “ok” e uma esponja fedida em dois dias.

