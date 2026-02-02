Advogado de Anápolis questiona portaria que limita contato prévio entre defesa e cliente na Central de Flagrantes; OAB se mobiliza
Restrição relatada em vídeo motivou atuação da Ordem e diálogo com a Polícia Civil para tratar das prerrogativas da advocacia
O advogado Walisson Santos questionou publicamente uma portaria adotada na Central de Flagrantes de Anápolis que, segundo ele, limita o contato prévio entre advogados e pessoas detidas na unidade policial.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o profissional afirmou que a norma permite o acesso ao cliente apenas durante a oitiva, o que, na avaliação dele, compromete o exercício da defesa.
“Você só pode ter acesso ao cliente uma única vez, no momento da oitiva dele”, afirmou.
Diante da situação, Walisson informou que acionou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que passou a acompanhar o caso.
Procurado pelo Portal 6, o advogado Régis Davidson, presidente em exercício do Sistema de Defesa das Prerrogativas (SDP) da OAB-GO, informou que contatou o coordenador da Central de Flagrantes de Anápolis para tratar do assunto e reforçar a importância do respeito às prerrogativas profissionais.
Além disso, destacou que o advogado Samuel Santos entrou em contato com o delegado regional de Anápolis, Fábio Vilela, para que fosse agendada uma reunião com a direção-geral da Polícia Civil (PC), para aprofundar a discussão e buscar encaminhamentos sobre o tema.
Ver essa foto no Instagram