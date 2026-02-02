Com retomada dos trabalhos, Plano Diretor será foco central da Câmara de Anápolis em 2026

Atualizado pela última vez em 2016, o Plano Diretor de Anápolis precisa passar por nova revisão obrigatória em 2026, o que deve concentrar parte dos debates do Legislativo ao longo do ano

Ícaro Gonçalves - 02 de fevereiro de 2026

Plenário da âmara Municipal de Anápolis. (Foto: Alyne Laís/TV Câmara)

Os vereadores e vereadoras de Anápolis retomaram, nesta segunda-feira (2), os trabalhos da Câmara Municipal, dando início ao ano legislativo de 2026. A sessão marcou o retorno das atividades após o recesso e abriu oficialmente a agenda de debates que deve movimentar o Legislativo ao longo do ano.

Entre os temas que devem concentrar discussões está a revisão do Plano Diretor, legislação que orienta o crescimento urbano do município e que precisa ser atualizada neste ano, já que a última versão entrou em vigor em 2016. Embora relevante, a pauta aparece dentro de um cenário mais amplo de desafios administrativos, econômicos e estruturais enfrentados pela cidade.

O Plano Diretor estabelece regras para ocupação do solo urbano e rural, definindo onde podem ocorrer construções, empreendimentos, áreas residenciais, espaços públicos e equipamentos como escolas e praças. Mudanças nesse conjunto de normas costumam gerar debates intensos por envolver interesses distintos e impactos diretos no desenvolvimento de Anápolis.

Ainda no ano passado, a Câmara Municipal instalou, em outubro, uma Comissão Especial para iniciar as discussões e garantir a participação popular na elaboração do novo texto. Entre os pontos considerados mais sensíveis estão a possível ampliação do perímetro urbano, além de temas como drenagem urbana e preservação de áreas de proteção ambiental.

Durante o discurso de abertura, a presidente da Casa, vereadora Andreia Rezende (Avante), destacou que o Legislativo terá um papel ativo em pautas consideradas estratégicas para o município. Ela mencionou dificuldades enfrentadas pela cidade na área econômica e afirmou que pretende apresentar um plano de trabalho para aproximar o Parlamento de empresários e entidades representativas.

Em entrevista ao Portal 6, a presidente destacou que, além do Plano Diretor, outro foco estará na atualização de leis correlatas, como a lei de parcelamento do solo, o Código de Posturas e o Estatuto de Mobilidade. “Já criamos, no ano passado, uma comissão para acompanhamento e planejamento do plano. Fizemos esse trabalho de diagnóstico. Para este ano, devemos continuar com as comissões.”

Outros pontos prioritários citados pela presidente serão a criação de políticas para o avanço econômico e o combate ao empobrecimento, além do acompanhamento dos serviços públicos de zeladoria da cidade. “Os anapolinos merecem uma cidade bonita e bem organizada. Estive hoje com o prefeito [Márcio Corrêa], e ele nos garantiu que deve intensificar os serviços de poda de árvores, limpeza de canteiros, manutenção do asfalto, entre outros”, finalizou.

