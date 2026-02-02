Entenda por que o tempo parece passar mais rápido depois dos 25 anos

Mudanças no cérebro, na rotina e na forma como vivenciamos experiências explicam por que a percepção do tempo se acelera na vida adulta

Gabriel Yuri Souto - 02 de fevereiro de 2026

Muitas pessoas relatam a mesma sensação ao chegar à vida adulta: os dias parecem mais curtos e os anos passam cada vez mais rápido.

Essa impressão costuma se intensificar após os 25 anos e não é apenas uma questão de nostalgia ou rotina puxada, segundo explicam especialistas em neurociência e psicologia.

Uma das principais explicações está relacionada ao funcionamento do cérebro. Na infância e adolescência, o cérebro vive em constante estado de aprendizado, registrando muitas experiências novas. Esse volume de novidades cria mais “marcos” na memória, fazendo com que o tempo seja percebido como mais longo.

Após os 25 anos, quando a rotina tende a se estabilizar, o cérebro registra menos eventos inéditos, o que reduz a sensação de duração do tempo.

Outro fator importante é a proporção temporal. Para uma criança de cinco anos, um ano representa 20% da própria vida. Para um adulto de 30, esse mesmo período corresponde a pouco mais de 3%. Com o passar dos anos, cada novo intervalo se torna proporcionalmente menor, contribuindo para a sensação de que o tempo acelera.

A rotina também exerce forte influência nessa percepção. Vida profissional, responsabilidades, compromissos e tarefas repetitivas fazem os dias parecerem semelhantes entre si. Quando os acontecimentos se repetem, o cérebro economiza energia e registra menos detalhes, o que faz semanas e meses parecerem ter passado “num piscar de olhos”.

Além disso, estudos indicam que o metabolismo cerebral e a forma como processamos estímulos mudam com a idade. Na juventude, tudo é vivido com mais intensidade sensorial. Na fase adulta, o processamento se torna mais eficiente, porém menos detalhado, contribuindo para a sensação subjetiva de rapidez do tempo.

Especialistas apontam que inserir novas experiências na rotina pode ajudar a “desacelerar” essa percepção. Viagens, aprendizado de novas habilidades, mudanças de ambiente e quebra de padrões estimulam o cérebro e criam novas memórias, fazendo com que o tempo volte a ser sentido de forma mais ampla e consciente.

Embora o relógio continue marcando o mesmo ritmo, a forma como o cérebro interpreta o tempo muda ao longo da vida. Entender esse processo ajuda a explicar por que, depois dos 25 anos, muitos sentem que os anos passam cada vez mais depressa.

