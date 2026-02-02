Família de Anápolis quase cai em golpe que Hospital Estadual de Formosa está alertando

Golpistas chegaram a pedir mais de R$ 4 mil para familiares de paciente, via mensagens de WhatsApp

Samuel Leão - 02 de fevereiro de 2026

Tentativa de golpe utilizando o nome do Hospital Estadual de Formosa. (Foto: Reprodução/Renan Matos)

O Hospital Estadual de Formosa (HEF) emitiu um alerta para a ocorrência de golpes, que estariam utilizando o nome da unidade para solicitar depósitos de valores com a justificativa da compra de remédios, procedimentos ou exames. Uma família de Anápolis quase foi vítima desse exato modus operandi.

Ao Portal 6, familiares de um homem, internado após sofrer um acidente em uma rodovia, exibiram prints que mostram a abordagem via WhatsApp, feita por um perfil que simulava ser um médico.

“Um número ligou para a esposa dele, dizendo ser do hospital. Falou que ele estava com uma bactéria super resistente e que precisava de um medicamento de R$ 4 mil e pouco, e que o SUS só disponibilizaria em 12 dias, e se ele não tomasse naquele dia iria morrer. E aí a conversa passou para o WhatsApp, onde foi enviada uma chave Pix”, expressaram.

A tentativa só não deu certo porque, apesar da pressão, eles decidiram ir até o Hospital para verificar o estado de saúde do familiar e, ao conversar com os funcionários, descobriram que a situação não procedia.

“E o golpista ficou dando pressão para fazer o depósito, com todos os dados do paciente, inclusive com dados de exames feitos. Fomos até o hospital para saber detalhes e lá falaram que já éramos a quinta pessoa que chegava falando o mesmo, concluindo então que era uma tentativa de golpe”, finalizou.

Ciente desse cenário, o HEF emitiu um comunicado no qual ressalta que atende apenas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que qualquer cobrança é indevida. Por fim, recomendou que as tentativas sejam reportadas à polícia.

