Polícia no Setor Bueno: saiba quem a Rotam procurava e por que houve cerco na T-4

Movimentação policial na região chamou atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local

Da Redação - 01 de fevereiro de 2026

(Imagem: Captura de tela/Reprodução)

Uma grande movimentação da Polícia Militar (PM) foi registrada na noite deste domingo (1º) na Avenida T-4, no Setor Bueno, em Goiânia, no cruzamento com a Rua T-62.

Viaturas da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) cercaram a região e chamaram a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Portal 6 apurou que a ação teve início após uma denúncia de violência doméstica.

As informações preliminares indicam que um homem armado passou a ser procurado depois de ameaçar a ex-companheira e tentar entrar na residência dela para matá-la.

Após a denúncia, a PM foi atrás do suspeito, que acabou detido após o cerco feito pela Rotam e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

