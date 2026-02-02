Ovo frito na airfryer: sem óleo, sem sujeira e no ponto certo

Método simples evita respingos de óleo, facilita o preparo e garante a gema no ponto ideal

Isabella Valverde - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quem disse que para fritar um ovo perfeito é preciso sujeira, respingo de óleo e panela para lavar? A airfryer vem provando que dá, sim, para reinventar até os preparos mais simples da cozinha — e o ovo frito é um dos melhores exemplos disso.

Cada vez mais popular, a técnica caiu no gosto de quem busca praticidade no dia a dia.

Sem precisar de frigideira, o preparo é rápido, limpo e ainda permite controlar facilmente o ponto da gema, agradando tanto quem prefere ela bem mole quanto quem gosta mais firme.

Versátil, o ovo frito na airfryer funciona em qualquer refeição: vai bem no café da manhã, resolve um almoço rápido ou complementa um jantar leve.

É uma alternativa especialmente prática para quem mora sozinho, tem rotina corrida ou simplesmente quer menos trabalho sem abrir mão do sabor clássico.

Como preparar ovo frito na airfryer

Ingredientes

– 1 ovo

– Sal a gosto

– Pimenta-do-reino a gosto (opcional)

– Um fio de azeite ou óleo (opcional)

Modo de preparo

1 – Preaqueça a airfryer a 180 °C por cerca de três minutos.

2 – Unte levemente um ramequim, forminha de silicone ou recipiente próprio para airfryer.

3 – Quebre o ovo com cuidado no recipiente, mantendo a gema inteira.

4 – Tempere com sal e, se desejar, pimenta-do-reino.

5 – Leve à airfryer a 180 °C por aproximadamente cinco a sete minutos, ajustando o tempo conforme o ponto desejado da gema.

6 – Retire com cuidado e sirva imediatamente.

Simples, rápido e sem bagunça: uma forma prática de manter o sabor do ovo frito tradicional, adaptado à rotina moderna.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!