Ovo frito na airfryer: sem óleo, sem sujeira e no ponto certo
Método simples evita respingos de óleo, facilita o preparo e garante a gema no ponto ideal
Quem disse que para fritar um ovo perfeito é preciso sujeira, respingo de óleo e panela para lavar? A airfryer vem provando que dá, sim, para reinventar até os preparos mais simples da cozinha — e o ovo frito é um dos melhores exemplos disso.
Cada vez mais popular, a técnica caiu no gosto de quem busca praticidade no dia a dia.
Sem precisar de frigideira, o preparo é rápido, limpo e ainda permite controlar facilmente o ponto da gema, agradando tanto quem prefere ela bem mole quanto quem gosta mais firme.
Versátil, o ovo frito na airfryer funciona em qualquer refeição: vai bem no café da manhã, resolve um almoço rápido ou complementa um jantar leve.
É uma alternativa especialmente prática para quem mora sozinho, tem rotina corrida ou simplesmente quer menos trabalho sem abrir mão do sabor clássico.
Como preparar ovo frito na airfryer
Ingredientes
– 1 ovo
– Sal a gosto
– Pimenta-do-reino a gosto (opcional)
– Um fio de azeite ou óleo (opcional)
Modo de preparo
1 – Preaqueça a airfryer a 180 °C por cerca de três minutos.
2 – Unte levemente um ramequim, forminha de silicone ou recipiente próprio para airfryer.
3 – Quebre o ovo com cuidado no recipiente, mantendo a gema inteira.
4 – Tempere com sal e, se desejar, pimenta-do-reino.
5 – Leve à airfryer a 180 °C por aproximadamente cinco a sete minutos, ajustando o tempo conforme o ponto desejado da gema.
6 – Retire com cuidado e sirva imediatamente.
Simples, rápido e sem bagunça: uma forma prática de manter o sabor do ovo frito tradicional, adaptado à rotina moderna.
