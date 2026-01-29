Chega de batata frita na airfryer sem sabor e murcha: truque para deixá-la macia e crocante

Escolha certa da batata, preparo simples e um ingrediente-chave fazem toda a diferença na crocância da batata na airfryer

Nada mais frustrante do que fazer batata frita na airfryer e o resultado sair sem sabor, pálido e murcho.

A boa notícia é que, com alguns cuidados simples desde a escolha da batata até o tempero, é possível conseguir uma batata amarelinha, crocante por fora e macia por dentro, sem fritura em óleo.

O primeiro segredo está na escolha da batata. Ela precisa estar firme, sem manchas esverdeadas, brotos ou partes machucadas. Batatas moles ou danificadas comprometem totalmente o resultado da receita, mesmo que o preparo seja feito corretamente.

Depois de escolhidas, elas devem ser cortadas em palitos médios nem muito finos, para não ressecar, nem muito grossos, para não ficarem cruas por dentro.

Após o corte, o próximo passo é lavar bem as batatas para retirar o excesso de amido. Em seguida, elas devem ser levadas à água fervente por exatos cinco minutos.

Esse cozimento rápido ajuda a garantir maciez interna sem perder a estrutura necessária para a crocância. Depois de escorrer bem, entra um dos segredos da receita: a mistura de temperos com amido de milho, que ajuda a secar a superfície da batata.

Para temperar, basta misturar uma colher de sal, uma de lemon pepper, uma de cebola em pó e uma colher de amido de milho, espalhando bem sobre as batatas.

Finalize com um fio generoso de óleo e misture até que todos os palitos estejam bem envolvidos. Esse processo cria uma camada leve que ajuda a formar a casquinha crocante durante o preparo.

Por fim, leve as batatas à airfryer, espalhando bem no cesto, sem amontoar. Asse até ficarem bem douradas e crocantes, lembrando de sacudir a cesta durante o preparo para garantir que as batatas dourem por igual.

O resultado é uma batata frita muito mais saborosa, crocante e saudável daquelas que fazem sucesso com todo mundo.

 

