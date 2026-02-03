Mudanças trabalhistas em pauta podem impactar empresas e empregados em 2026

Regras sobre feriados no comércio, adicional de periculosidade para motociclistas, nova NR 1 e ampliação da licença-paternidade avançam no debate jurídico

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

O direito do trabalho passa por mudanças importantes que já impactam, ou ainda vão impactar, a rotina de empresas e empregados em todo o país.

Atualmente, temas como o funcionamento do comércio em feriados, o pagamento de adicional de periculosidade para motociclistas, a aplicação da nova NR 1 e a ampliação da licença-paternidade concentram debates no meio jurídico.

As informações foram analisadas pelo advogado de empresas João Paulo Leite, que compartilhou os principais pontos de atenção por meio do perfil @_joaopauloleite nas redes sociais.

Regra sobre trabalho em feriados segue gerando controvérsia

A norma que trata do trabalho em feriados no comércio segue sendo adiada sucessivamente. Ainda assim, o tema continua provocando insegurança jurídica para empresários do setor.

Segundo a avaliação do advogado, a medida apresenta caráter ilegal e inconstitucional, pois impõe restrições consideradas abusivas à atividade empresarial.

Atualmente, as empresas já cumprem regras claras ao funcionar em feriados. Elas pagam o dia em dobro ou concedem folga compensatória, o que garante os direitos do trabalhador sem necessidade de novas limitações.

Periculosidade para motociclistas entra em nova fase

Outro ponto que costuma gerar dúvidas envolve o adicional de periculosidade para trabalhadores que utilizam motocicleta. Até agora, as empresas não tinham obrigação automática de pagar esse adicional.

Isso ocorre porque a portaria anterior que tratava do tema acabou anulada pela Justiça. Dessa forma, as empresas só pagavam a periculosidade quando a convenção coletiva previa esse direito.

Com a publicação de uma nova portaria, no entanto, esse cenário começa a mudar e tende a ampliar a obrigação do pagamento.

Nova NR 1 reforça obrigações das empresas

A nova Norma Regulamentadora nº 1 já está em vigor. Contudo, a fase punitiva começa a valer a partir de maio. A norma fortalece a gestão de riscos ocupacionais e amplia a responsabilidade das empresas na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Por isso, especialistas orientam que as empresas revisem procedimentos internos, promovam treinamentos e atualizem documentos. Dessa maneira, elas reduzem riscos de autuações e penalidades.

Licença-paternidade pode ter ampliação definida pelo STF

A licença-paternidade também avança no debate institucional. O Supremo Tribunal Federal determinou um prazo para que o Congresso Nacional regulamente a ampliação do benefício. Esse prazo já se esgotou, e o projeto segue em tramitação.

Caso o Congresso não aprove a nova regra, o STF deve pautar o julgamento e definir diretamente o período da licença-paternidade. A expectativa envolve a ampliação do prazo, o que pode gerar impactos tanto para trabalhadores quanto para as empresas.

Atenção ao cenário trabalhista é fundamental

Diante dessas mudanças, empresários e trabalhadores precisam acompanhar de perto as atualizações da legislação. Além disso, o planejamento jurídico e a orientação especializada ajudam a evitar passivos trabalhistas e garantem mais segurança nas relações de trabalho.

