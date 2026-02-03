Passo histórico: Nubank recebe autorização para operar como banco nos EUA

Empresa brasileira alcança marco global importante ao ganhar aprovação condicional para abrir banco nos Estados Unidos e se posicionar no maior mercado financeiro do mundo

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: NuBank/Divulgação)

O Nubank deu mais um passo relevante em sua expansão global ao receber aprovação condicional do órgão regulador financeiro dos Estados Unidos para operar como banco nacional no país.

A decisão marca o avanço de uma fintech brasileira que quer disputar mercado financeiro em nível global.

Autorização nos EUA e estratégia internacional

No dia 29 de janeiro de 2026, o Nubank anunciou que conquistou a aprovação condicional do Office of the Comptroller of the Currency (OCC), agência federal que supervisiona bancos nos Estados Unidos, para criar o Nubank, N.A., instituição com licença bancária americana.

Além disso, essa autorização permite que o banco comece imediatamente uma fase de organização. Assim, a empresa pode estruturar seu capital e preparar produtos antes de ofertá-los ao público americano.

O processo inclui requisitos regulatórios que precisam ser cumpridos nos próximos meses.

O que a aprovação permite

Com a licença bancária nos EUA, o Nubank poderá lançar uma série de serviços diretamente no mercado local. Entre eles, estão:

Contas de depósito bancário, que permitem guardar dinheiro com proteção regulatória americana;

Cartões de crédito e débito;

Empréstimos e financiamentos;

Serviços relacionados a ativos digitais e custódia.

Dessa forma, o Nubank amplia seu portfólio e traz opções completas para clientes nos EUA. Além disso, a licença permite competir com bancos locais e fintechs já estabelecidos.

Liderança e equipe nos Estados Unidos

A nova operação terá lideranças estratégicas dedicadas ao mercado americano. Por exemplo, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, assumirá o comando direto das atividades nos EUA, depois de se mudar permanentemente para o país.

Além disso, o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, foi anunciado como presidente do conselho da nova instituição.

Essa combinação de expertise reforça o compromisso da fintech com uma operação robusta e alinhada às exigências regulatórias locais.

Próximas etapas para começar a operar

Embora o aval do OCC seja um marco decisivo, o Nubank ainda precisa cumprir exigências adicionais antes de iniciar as operações completas. Entre os próximos passos está a obtenção de aprovações de outros órgãos reguladores importantes nos EUA, como:

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC);

Federal Reserve (Fed).

Além disso, a empresa deve alcançar metas de capitalização nos próximos meses. Só depois desse processo a operação poderá funcionar plenamente em território americano.

Importância do movimento para o Nubank

Esse é um movimento histórico para o Nubank e para o cenário de fintechs brasileiras globalmente. Assim que estiver funcionando nos EUA, a empresa poderá atender tanto clientes locais quanto brasileiros que residem no país, migrando parte de suas atividades para o novo banco.

Além disso, a presença no maior mercado financeiro do mundo pode abrir portas para parcerias, investidores e produtos que hoje estão restritos a bancos tradicionais.

Dessa forma, o Nubank se consolida como uma das plataformas de serviços financeiros digitais mais influentes do planeta.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!