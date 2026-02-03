Pontos pretos no para-brisa do carro: para que servem e por que são recomendados

Detalhe quase invisível para muitos motoristas, os pontos pretos do para-brisa têm funções importantes para segurança, conforto e durabilidade do vidro

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/ IA)

Quem observa com atenção o para-brisa do carro já deve ter notado uma faixa com pequenos pontos pretos, geralmente concentrados nas bordas e mais visíveis na parte superior do vidro.

Apesar de parecer apenas um detalhe estético, esses pontos cumprem funções técnicas importantes e são recomendados pelas montadoras por diversos motivos.

A principal função está ligada à fixação do para-brisa. Os pontos fazem parte de uma camada cerâmica aplicada ao vidro, conhecida como frita cerâmica, que ajuda a proteger a cola utilizada na instalação.

Essa cola é sensível à luz solar e, sem essa proteção, poderia se degradar mais rapidamente, comprometendo a fixação do vidro ao longo do tempo.

Outro papel relevante está no controle da temperatura. A faixa pontilhada ajuda a reduzir a concentração de calor nas bordas do para-brisa, evitando diferenças bruscas de temperatura entre o centro e as extremidades do vidro.

Isso diminui o risco de trincas e rachaduras causadas por dilatação térmica, especialmente em dias muito quentes.

Os pontos pretos também contribuem para o conforto visual. Na parte superior do para-brisa, eles ajudam a criar uma transição mais suave entre a área transparente e a faixa escurecida, reduzindo o ofuscamento provocado pelo sol.

Esse efeito melhora a visibilidade e torna a condução mais segura, principalmente em horários de luz intensa.

Além disso, o recurso ajuda no acabamento estético do veículo, escondendo imperfeições, bordas de colagem e componentes internos que poderiam ficar aparentes.

O resultado é um visual mais limpo e padronizado, alinhado ao design pensado pelas montadoras.

Embora passem despercebidos por muitos motoristas, os pontos pretos no para-brisa não estão ali por acaso.

Eles aumentam a durabilidade do vidro, melhoram a segurança e ainda oferecem mais conforto ao dirigir, mostrando que pequenos detalhes podem fazer grande diferença no dia a dia.

