Vídeo mostra resgate de homem que caiu de 9 metros durante trabalho em prédio de Goiânia

No momento da queda ele trabalhava no 13º andar e só parou de cair ao atingir um telhado de zinco do 9º andar.

Ícaro Gonçalves - 03 de fevereiro de 2026

As cenas mostram os momento de tensão durante o resgate (Imagens: Reprodução/Redes sociais/CBMGO)

Novas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram os momentos de tensão envolvendo o resgate do trabalhador que caiu de um prédio no setor Aeroporto, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (03).

Conforme apurado pelo Portal 6, no momento da queda o homem trabalhava no 13º andar dentro de um balancinho, espécie de andaime suspenso usado para execução de pinturas, limpezas, reformas, entre outros serviços da construção civil.

Ele só parou ao atingir um telhado de zinco do 9º andar, em uma área estendida do prédio. Ao chegar ao local, os bombeiros notaram que o trabalhador estava consciente e falando, mas com uma fratura exposta no tornozelo direito.

Cenas gravadas da calçada do prédio mostram a altura em que a vítima ficou. Segundo os bombeiros, a distância entre o 13º e o 9º andar é de aproximadamente 9 metros.

Após o resgate, ele foi recebeu os primeiros socorros já no local, e então foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). Ao todo, 11 bombeiros foram deslocados para o resgate.

SAIU VIVO 🙏 Vídeo mostra resgate de homem que caiu de 9 metros durante trabalho em prédio de Goiânia Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/rZ7NWcQ1D9 — Portal 6 (@portal6noticias) February 3, 2026

