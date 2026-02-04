Acidente gravíssimo deixa pelo menos uma pessoa morta na GO-020, em Piracanjuba

Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento da vítima

Natália Sezil Natália Sezil -
Acidente deixou carro totalmente retorcido.
Acidente deixou carro totalmente retorcido. (Foto: Reprodução)

Um acidente gravíssimo ocorrido na tarde desta quarta-feira (04) deixou pelo menos uma pessoa morta na GO-020, na altura de Piracanjuba, a 70 km de Goiânia.

O carro em que a vítima estava ficou com a parte da frente e o lado direito completamente destruídos. Os pneus ficaram em posições totalmente distorcidas.

O banco da passageira, ainda não identificada, foi o mais afetado. Ela não resistiu e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima.

Ainda não há informações sobre a pessoa que dirigia o carro. Também não se sabe a dinâmica do acidente, o que deve ser apurado pelas autoridades competentes.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, auxiliando na interdição da rodovia para que os procedimentos necessários pudessem ser realizados.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

