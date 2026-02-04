Acidente gravíssimo deixa pelo menos uma pessoa morta na GO-020, em Piracanjuba

Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento da vítima

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Acidente deixou carro totalmente retorcido. (Foto: Reprodução)

Um acidente gravíssimo ocorrido na tarde desta quarta-feira (04) deixou pelo menos uma pessoa morta na GO-020, na altura de Piracanjuba, a 70 km de Goiânia.

O carro em que a vítima estava ficou com a parte da frente e o lado direito completamente destruídos. Os pneus ficaram em posições totalmente distorcidas.

O banco da passageira, ainda não identificada, foi o mais afetado. Ela não resistiu e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima.

Ainda não há informações sobre a pessoa que dirigia o carro. Também não se sabe a dinâmica do acidente, o que deve ser apurado pelas autoridades competentes.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, auxiliando na interdição da rodovia para que os procedimentos necessários pudessem ser realizados.

FATALIDADE ❗️Acidente gravíssimo deixa pelo menos uma pessoa morta na GO-020, em Piracanjuba Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/iWFz3XZ30B — Portal 6 (@portal6noticias) February 4, 2026

