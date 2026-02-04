Cidade conhecida como “Dubai brasileira” tem qualidade de vida no nível europeu

Praias, arranha-céus e infraestrutura moderna, atraem moradores e visitantes em busca de conforto e bem-estar

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú)

Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, ganhou fama nacional como a chamada “Dubai brasileira”. O apelido não surgiu por acaso. A cidade chama atenção pelo grande número de arranha-céus, pelo urbanismo moderno e pelo alto padrão de vida oferecido aos moradores.

Além disso, a combinação entre praia, tecnologia urbana e serviços eficientes colocou o município entre os mais valorizados do país. Por isso, cada vez mais brasileiros escolhem Balneário Camboriú para morar ou investir.

Por que Balneário Camboriú recebe esse apelido

O skyline da cidade é um dos mais impressionantes do Brasil. Atualmente, Balneário Camboriú concentra alguns dos prédios residenciais mais altos da América Latina. Essa verticalização intensa lembra grandes centros internacionais, como Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ao mesmo tempo, a cidade investe constantemente em mobilidade, iluminação pública e revitalização de áreas urbanas. Assim, o crescimento ocorre de forma planejada, o que reforça sua imagem de modernidade.

Qualidade de vida acima da média brasileira

Outro fator decisivo é a qualidade de vida. Balneário Camboriú apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado muito alto. O município se destaca, principalmente, nos quesitos renda, educação e longevidade.

Além disso, a cidade oferece bons serviços de saúde, tanto na rede pública quanto na privada. Isso garante mais segurança e conforto para quem vive na região.

Infraestrutura urbana chama atenção

Enquanto muitas cidades enfrentam problemas básicos, Balneário Camboriú mantém infraestrutura eficiente. A coleta de lixo funciona regularmente. O abastecimento de água é estável. O saneamento básico cobre grande parte do território urbano.

Além disso, o município conta com escolas bem avaliadas, universidades próximas e ampla oferta de serviços. Dessa forma, moradores conseguem resolver boa parte da rotina sem grandes deslocamentos.

Natureza, lazer e bem-estar

Apesar do perfil urbano, Balneário Camboriú preserva áreas naturais importantes. A Praia Central é o principal cartão-postal. No entanto, praias como Laranjeiras e Taquarinhas também atraem visitantes.

Além disso, o Parque Unipraias conecta áreas de mata atlântica e oferece opções de lazer com vista panorâmica. Assim, a cidade consegue equilibrar natureza e urbanização.

Cidade atrai moradores e investidores

Por fim, Balneário Camboriú não se destaca apenas como destino turístico. Cada vez mais pessoas escolhem a cidade para viver. O mercado imobiliário segue aquecido. O comércio cresce. O setor de serviços se fortalece.

Portanto, ao unir infraestrutura moderna, qualidade de vida elevada e contato com o mar, Balneário Camboriú consolida sua fama como a “Dubai brasileira”. Para muitos moradores, o padrão de vida já se aproxima do encontrado em cidades europeias.

