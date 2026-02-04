Lançado edital de concurso para delegado da PCDF com salário superior a R$ 26 mil

Candidatos já podem começar a se preparar através do conteúdo estipulado em edital

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2026

Concurso sendo realizado (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou o edital do concurso público para o cargo de delegado. A seleção oferece 26 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 26.690,15.

O certame será organizado pelo Cebraspe e terá todas as etapas realizadas no Distrito Federal, com o provimento de 50 vagas a partir de junho.

Já as inscrições devem começar no dia 6 de abril e seguem até o dia 27 do mesmo mês, mediante uma taxa de inscrição de R$ 310, também no site do Cebraspe.

Vagas e requisitos

Das 26 vagas imediatas, parte será destinada à ampla concorrência e parte reservada para candidatos enquadrados nas políticas de cotas.

A jornada é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, ou seja, quem tomar posse não pode exercer qualquer outra atividade profissional.

Para concorrer, é necessário possuir diploma de bacharel em Direito reconhecido pelo MEC, comprovar pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial e ter Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B.

Etapas do concurso

A seleção será composta por duas etapas. A primeira inclui prova objetiva, prova discursiva, prova oral, exames biométricos e avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica e investigação social.

Já a segunda etapa será formada pelo curso de formação profissional e pela avaliação de títulos.

O edital completo, com cronograma, conteúdo programático e regras de inscrição, pode ser consultado nos sites do Cebraspe e do Diário Oficial do Distrito Federal.

