UniEVANGÉLICA se pronuncia sobre algazarra de estudantes de Medicina em Anápolis
Segundo a universidade, o tumulto e o som alto ocorreram fora de suas dependências, e não teve qualquer ligação com suas atividades
Após o alvoroço promovido por alunos de Medicina da UniEVANGÉLICA em um posto de combustíveis da Avenida Universitária, em Anápolis, a instituição decidiu vir a público na tarde desta quarta-feira (04) para se pronunciar sobre o comportamento dos estudantes.
Segundo a universidade, o tumulto e o som alto ocorreram fora de suas dependências, e não teve qualquer ligação com as atividades acadêmicas.
A instituição disse ainda que estimula entre os alunos uma conduta apropriada dentro e fora do meio acadêmico.
Confira a nota na integra:
“A Universidade Evangélica de Goiás informa que o episódio ocorrido em via pública, fora do ambiente institucional, não teve relação com atividades acadêmicas ou eventos promovidos pela instituição. Ainda assim, a UniEVANGÉLICA reforça que orienta seus alunos a pautarem suas condutas pelo respeito, pela ética e pela legislação, valores que fazem parte de sua formação acadêmica e humana.”
Relembre
O caso ocorreu na noite da última terça (03), em uma conveniência de um posto que fica na Avenida Universitária, onde diversos estudantes reunidos bebiam e ouviam som automotivo em alto volume. A algazarra gerou incômodo nos moradores locais, que chamaram a polícia.
Conforme apurado pelo Portal 6, as viaturas foram deslocadas até o endereço informado e, no local, os policiais dispersaram os estudantes envolvidos na ocorrência.
Alguns vídeos gravados por populares mostram a grande concentração de estudantes no local até a PM chegar para encerrar a festa.
Também é possível ver um jovem sendo abordado ao lado de um veículo, que logo depois foi guinchado. Ainda não se sabe o motivo que levou o carro a ser guinchado.
