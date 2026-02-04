UniEVANGÉLICA se pronuncia sobre algazarra de estudantes de Medicina em Anápolis

Segundo a universidade, o tumulto e o som alto ocorreram fora de suas dependências, e não teve qualquer ligação com suas atividades

Ícaro Gonçalves - 04 de fevereiro de 2026

Segundo a universidade, o tumulto e o som alto ocorreram fora de suas dependências, e não teve qualquer ligação com suas atividades (Imagens: Reprodução/Redes sociais)

Após o alvoroço promovido por alunos de Medicina da UniEVANGÉLICA em um posto de combustíveis da Avenida Universitária, em Anápolis, a instituição decidiu vir a público na tarde desta quarta-feira (04) para se pronunciar sobre o comportamento dos estudantes.

Segundo a universidade, o tumulto e o som alto ocorreram fora de suas dependências, e não teve qualquer ligação com as atividades acadêmicas.

A instituição disse ainda que estimula entre os alunos uma conduta apropriada dentro e fora do meio acadêmico.

Confira a nota na integra:

“A Universidade Evangélica de Goiás informa que o episódio ocorrido em via pública, fora do ambiente institucional, não teve relação com atividades acadêmicas ou eventos promovidos pela instituição. Ainda assim, a UniEVANGÉLICA reforça que orienta seus alunos a pautarem suas condutas pelo respeito, pela ética e pela legislação, valores que fazem parte de sua formação acadêmica e humana.”

Relembre

O caso ocorreu na noite da última terça (03), em uma conveniência de um posto que fica na Avenida Universitária, onde diversos estudantes reunidos bebiam e ouviam som automotivo em alto volume. A algazarra gerou incômodo nos moradores locais, que chamaram a polícia.

Conforme apurado pelo Portal 6, as viaturas foram deslocadas até o endereço informado e, no local, os policiais dispersaram os estudantes envolvidos na ocorrência.

Alguns vídeos gravados por populares mostram a grande concentração de estudantes no local até a PM chegar para encerrar a festa.

Também é possível ver um jovem sendo abordado ao lado de um veículo, que logo depois foi guinchado. Ainda não se sabe o motivo que levou o carro a ser guinchado.

