Polícia acaba com algazarra de estudantes de Medicina na Avenida Universitária, em Anápolis

Reclamações por perturbação do sossego levaram viaturas ao local, após diversas ligações ao 190 durante a noite

Pedro Ribeiro - 04 de fevereiro de 2026

A Polícia Militar (PM) encerrou uma algazarra envolvendo estudantes de Medicina na noite desta terça-feira (3), na Avenida Universitária, em Anápolis, após repetidas reclamações de moradores.

O caso ocorreu por volta das 23h, na conveniência de um posto de combustíveis situado no setor Cidade Universitária, nas proximidades da UniEVANGÉLICA.

De acordo com a PM, havia som automotivo em volume elevado e perturbação do sossego, o que motivou diversas ligações ao telefone 190.

Viaturas foram deslocadas até o endereço informado e, no local, os policiais realizaram a dispersão de todos os envolvidos na ocorrência.

Ainda segundo a corporação, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) deverá ser registrado em razão da infração constatada.

