Identificada mulher encontrada morta dentro de casa, em Anápolis

Vítima tinha 56 anos e foi localizada sem vida no Residencial Araguaia

Da Redação -
Identificada mulher encontrada morta dentro de casa, em Anápolis
(Foto: Reprodução)

Foi identificada como Rita de Cássia Macedo, de 56 anos, a mulher encontrada morta dentro de uma residência no Residencial Araguaia, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (5).

Conforme já noticiado pelo Portal 6, o corpo foi localizado por familiares, que acionaram a Polícia Militar (PM) após encontrarem a vítima sem sinais vitais no interior do imóvel.

O imóvel apresentava sinais de possível luta, incluindo objetos fora do lugar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, e a Polícia Científica realizou a perícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

