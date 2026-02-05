Identificada mulher encontrada morta dentro de casa, em Anápolis
Vítima tinha 56 anos e foi localizada sem vida no Residencial Araguaia
Foi identificada como Rita de Cássia Macedo, de 56 anos, a mulher encontrada morta dentro de uma residência no Residencial Araguaia, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (5).
Conforme já noticiado pelo Portal 6, o corpo foi localizado por familiares, que acionaram a Polícia Militar (PM) após encontrarem a vítima sem sinais vitais no interior do imóvel.
O imóvel apresentava sinais de possível luta, incluindo objetos fora do lugar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito, e a Polícia Científica realizou a perícia.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).
