Corpo de mulher é encontrado nu e com ferimentos dentro de casa, em Anápolis

Caso é tratado como suspeita de assassinato e será investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma residência no Residencial Araguaia, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (05).

A Polícia Militar (PM) foi acionada após familiares relatarem que a vítima havia sido localizada sem vida no interior do imóvel.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher já sem sinais vitais, nua e com ferimentos visíveis no corpo, especialmente na região do rosto e do tórax.

Havia manchas de sangue sobre o colchão onde o corpo estava, além de indícios de violência espalhados pela casa.

Portal 6 apurou que o imóvel apresentava sinais claros de possível luta.

Uma televisão, por exemplo, havia sido arrancada da parede, o que reforça a suspeita de confronto antes da morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e confirmou o óbito.

Em seguida, a Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso ficará sob investigação da Polícia Civil (PC), que dará sequência às apurações.

