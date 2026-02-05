Corpo de mulher é encontrado nu e com ferimentos dentro de casa, em Anápolis
Caso é tratado como suspeita de assassinato e será investigado pela Polícia Civil
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma residência no Residencial Araguaia, em Anápolis, na noite desta quarta-feira (05).
A Polícia Militar (PM) foi acionada após familiares relatarem que a vítima havia sido localizada sem vida no interior do imóvel.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher já sem sinais vitais, nua e com ferimentos visíveis no corpo, especialmente na região do rosto e do tórax.
Havia manchas de sangue sobre o colchão onde o corpo estava, além de indícios de violência espalhados pela casa.
Portal 6 apurou que o imóvel apresentava sinais claros de possível luta.
Uma televisão, por exemplo, havia sido arrancada da parede, o que reforça a suspeita de confronto antes da morte.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e confirmou o óbito.
Em seguida, a Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
O caso ficará sob investigação da Polícia Civil (PC), que dará sequência às apurações.
